Dólar revierte pérdidas y cierra por encima de $3.700; peso colombiano es la moneda más valorizada de América Latina

La divisa estadounidense revirtió las pérdidas con las que había iniciado la jornada de este jueves 13 de noviembre y terminó en $3.719,50 lo que representa una leve disminución de $0,21 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.719,71.
Durante el día, el dólar registró un precio mínimo de $3.685 y un máximo de $3.752,9, con un total de 2.315 transacciones que sumaron US$1.533 millones.
