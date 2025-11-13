Dólar revierte pérdidas y cierra por encima de $3.700; peso colombiano es la moneda más valorizada de América Latina

La divisa estadounidense revirtió las pérdidas con las que había iniciado la jornada de este jueves 13 de noviembre y terminó en $3.719,50 lo que representa una leve disminución de $0,21 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.719,71. Durante el día, el dólar registró un precio mínimo de $3.685 y un máximo de $3.752,9, con un total de 2.315 transacciones que sumaron US$1.533 millones. Puede leer: ¿Por qué el dólar cae a su nivel más bajo en cuatro años y está en la senda de los $3.700?

Peso colombiano lidera entre monedas emergentes y dólar toca su nivel más bajo desde 2021

Estos niveles no se observaban desde junio de 2021, cuando la divisa se negoció en $3.690,56, marcando así un nuevo hito en su comportamiento reciente. Con este movimiento, el peso colombiano acumula una revaluación del 6,38% en el último mes, lo que lo posiciona como la moneda emergente con mejor desempeño desde el 13 de octubre. En el grupo de las más fuertes también se destacan el peso chileno (3,49%), el real brasileño (3,45%), el ringgit malayo (2,42%) y el forinto húngaro (2,33%).

Tasa de interés del Banco de la República impulsa la caída del dólar: Petro

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro atribuyó el comportamiento reciente del dólar a la tasa de interés del Banco de la República. “Esta revaluación del peso, que ya coloca el dólar en el nivel en que lo recibí de Duque, es producto de la tasa de interés del Banco de la República y de por qué la economía es pura dialéctica. Todo crea su contrario”, afirmó.