x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Dólar revierte pérdidas y cierra por encima de $3.700; peso colombiano es la moneda más valorizada de América Latina

El presidente Gustavo Petro afirmó que esta revaluación del peso es producto de la tasa de interés del Banco de la República.

  • Durante el día, el dólar registró un precio mínimo de $3.685 y un máximo de $3.752,9, con un total de 2.315 transacciones que sumaron US$1.533 millones. Foto: Carlos Alberto Velásquez
    Durante el día, el dólar registró un precio mínimo de $3.685 y un máximo de $3.752,9, con un total de 2.315 transacciones que sumaron US$1.533 millones. Foto: Carlos Alberto Velásquez
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 29 minutos
bookmark

La divisa estadounidense revirtió las pérdidas con las que había iniciado la jornada de este jueves 13 de noviembre y terminó en $3.719,50 lo que representa una leve disminución de $0,21 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.719,71.

Durante el día, el dólar registró un precio mínimo de $3.685 y un máximo de $3.752,9, con un total de 2.315 transacciones que sumaron US$1.533 millones.

Puede leer: ¿Por qué el dólar cae a su nivel más bajo en cuatro años y está en la senda de los $3.700?

Peso colombiano lidera entre monedas emergentes y dólar toca su nivel más bajo desde 2021

Estos niveles no se observaban desde junio de 2021, cuando la divisa se negoció en $3.690,56, marcando así un nuevo hito en su comportamiento reciente.

Con este movimiento, el peso colombiano acumula una revaluación del 6,38% en el último mes, lo que lo posiciona como la moneda emergente con mejor desempeño desde el 13 de octubre.

En el grupo de las más fuertes también se destacan el peso chileno (3,49%), el real brasileño (3,45%), el ringgit malayo (2,42%) y el forinto húngaro (2,33%).

Tasa de interés del Banco de la República impulsa la caída del dólar: Petro

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro atribuyó el comportamiento reciente del dólar a la tasa de interés del Banco de la República.

“Esta revaluación del peso, que ya coloca el dólar en el nivel en que lo recibí de Duque, es producto de la tasa de interés del Banco de la República y de por qué la economía es pura dialéctica. Todo crea su contrario”, afirmó.

El mandatario aprovechó para lanzar una nueva crítica al Banco de la República, al señalar que la política monetaria actual impide una reducción más rápida de la inflación.

Entérese: ¿El dólar sí está tan barato? Así se vende el billete estadounidense en las casas de cambio de Medellín

“Es la tasa de interés la que no permite bajar más la inflación. La revaluación provoca una reducción de la deuda externa frente a la economía colombiana y mejora el déficit fiscal”, agregó.

Y agregó que “el nuevo camino sano a seguir es despegar la producción en mayor medida a lo que hemos hecho y eso se hace con algunos aranceles, poniendo impuestos a las actividades especulativas y bajando la tasa de interés”.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida