DolarApp, la plataforma que invade los anuncios digitales, ya es top 5 en descargas en Colombia

Seguramente en alguna ocasión se ha encontrado con un anuncio digital de DolarApp en YouTube o en redes sociales. De hecho, la plataforma de servicios financieros fortaleció su presencia en televisión, medios digitales y redes sociales, y los esfuerzos han dado resultados, pues ya supera el millón de usuarios en Latinoamérica.
Incluso, se ubica entre las cinco aplicaciones de finanzas más descargadas de Colombia en la App Store.
El crecimiento de la plataforma se extiende a mercados como Colombia, Argentina, Brasil y México, donde el número de usuarios aumenta mes a mes, impulsado por una demanda cada vez mayor de soluciones financieras globales.