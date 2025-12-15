DolarApp, la plataforma que invade los anuncios digitales, ya es top 5 en descargas en Colombia

Seguramente en alguna ocasión se ha encontrado con un anuncio digital de DolarApp en YouTube o en redes sociales. De hecho, la plataforma de servicios financieros fortaleció su presencia en televisión, medios digitales y redes sociales, y los esfuerzos han dado resultados, pues ya supera el millón de usuarios en Latinoamérica. Incluso, se ubica entre las cinco aplicaciones de finanzas más descargadas de Colombia en la App Store. Entérese: El 38% de las fintech en Colombia ya está desarrollando su propia inteligencia artificial El crecimiento de la plataforma se extiende a mercados como Colombia, Argentina, Brasil y México, donde el número de usuarios aumenta mes a mes, impulsado por una demanda cada vez mayor de soluciones financieras globales.

¿Qué es DolarApp?

DolarApp nació con la promesa de que cualquier persona pueda “vivir una vida financiera sin fronteras”. Desde el celular, los usuarios pueden tener recursos en dólares y euros digitales, pagar en cualquier parte del mundo con una conversión altamente competitiva, recibir pagos internacionales y acceder a productos financieros globales sin comisiones. Se originó en 2021, cuando Fernando Terrés, Álvaro Correa y Zach Garman identificaron la oportunidad de construir una infraestructura financiera verdaderamente global, con Latinoamérica como punto de entrada. Los fundadores detectaron problemas recurrentes en la región, como comisiones ocultas, tipos de cambio poco favorables, altas tarifas para pagos internacionales, pérdida de poder adquisitivo por devaluación y barreras para acceder a instrumentos financieros globales. Desde sus inicios en México, la compañía se expandió rápidamente a otros países y ha contado con el respaldo de inversionistas reconocidos de Latinoamérica y Estados Unidos. Lea también: Qué orgullo: Medellín gana el Premio al Ecosistema de Startups de Mayor Crecimiento en Colombia En Colombia, la apertura de la cuenta es gratuita y permite manejar dólares y euros digitales sin costo por activación ni por el uso cotidiano. Tampoco se cobra por habilitar la tarjeta digital en Apple Pay o Google Pay. La plataforma ha ganado especial relevancia entre los colombianos que viajan al exterior, en particular a destinos como Estados Unidos y España, aunque también a otros países de Latinoamérica y Europa. Asimismo, se ha consolidado entre quienes realizan compras online en comercios internacionales o adquieren dólares y euros digitales. Otro segmento clave es el de trabajadores remotos y freelancers que reciben pagos desde el extranjero, así como usuarios que envían saldo desde Colombia hacia otros países, quienes encuentran en DolarApp una alternativa más simple y predecible.

Tarifas claras y modelo sin porcentajes

Cuando un usuario envía o recibe pagos en dólares o euros digitales, la plataforma aplica un cargo fijo de tres dólares o euros digitales, sin importar el monto de la transacción. Este esquema la diferencia de la mayoría de competidores, que suelen cobrar un porcentaje, encareciendo las operaciones de mayor valor. Además, DolarApp ofrece un plan “premium” con un costo de 6,99 dólares digitales al mes o 69,99 dólares digitales al año, que incluye beneficios como un rendimiento del 4 % sobre el saldo en dólares digitales y 1 % de cashback en gastos locales con la tarjeta.

Tarjetas con aceptación internacional y retiros en cajeros