Nicolás Petro afirmó que nunca dijo que la plata que le dieron era para la campaña del papá, pero un donante lo desmiente

Un aporte de $400 millones de pesos dirigidos a la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro, es una de las evidencias que analiza la Procuraduría en la investigación disciplinaria sobre el supuesto enriquecimiento ilícito del exdiputado de Atlántico, Nicolás Petro Burgos.

Dicha prueba, basada en el testimonio del aportante Gabriel Elías Hilsaca Acosta, al parecer contradice una de las afirmaciones del propio exdiputado, quien en varios escenarios ha afirmado que jamás dijo que los dineros recibidos fueran para patrocinar la campaña.

En una entrevista con el portal noticioso Cambio, este fin de semana, exclamó que “yo nunca le dije a nadie que esos recursos fueran para la campaña de mi papá”.

Recalcó que la plata que le entró fue incluida en su declaración de renta, es decir, $1.300 millones en total, pero se negó a detallar qué les dijo a las personas entonces para que le entregaran esa suma.

“Ahora estamos en una etapa probatoria y no quiero referirme al fondo de las pruebas, pero lo que le puedo decir es que yo sí recibí unos recursos lícitos que se fueron para algunos bienes”, adujo.

Tras la publicación de la entrevista, volvió a tomar relevancia una de las evidencias que recopiló la Procuraduría con miras al juicio disciplinario, basada en el testimonio de uno de los aportantes, Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso Hilsaca (“el Turco”), un reconocido contratista estatal de la Costa Atlántica, quien en el pasado fue investigado por nexos con paramilitares.