Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Investigan la muerte de dos mujeres encontradas en un apartamento en Bogotá

Las autoridades intentan establecer si eran madre e hija. Al momento del hallazgo, ninguna de las dos presentaba signos de violencia en su cuerpo.

  • Encontraron a dos mujeres muertas en el conjunto residencial Parques de Bogotá-Alcaparro. FOTO: Captura de Google Maps
    Encontraron a dos mujeres muertas en el conjunto residencial Parques de Bogotá-Alcaparro. FOTO: Captura de Google Maps
El Colombiano
El Colombiano
hace 11 minutos
bookmark

Las autoridades investigan el hallazgo de dos mujeres sin vida al interior de un apartamento ubicado en un conjunto residencial en Bogotá.

El caso ocurrió este 16 de septiembre en la localidad de Bosa, exactamente en el conjunto Parques de Bogotá-Alcaparro, ubicado en la calle 80 Bis con carrera 24, barrio San Bernardino XXII.

Lea también: A la cárcel el exmilitar señalado de asesinar a su esposa e hija de 10 años: hallaron los cuerpos en su carro

La Policía Metropolitana de Bogotá hizo presencia en el lugar sobre la 1 de la tarde, tras recibir un reporte por parte de un hombre.

Al ingresar a la escena, los uniformados se encontraron con que los dos cuerpos estaban en sitios diferentes: el cuerpo de una de las mujeres, de 66 años, estaba en el pasillo-afuera de una de las habitaciones- mientras que la otra, de 39 años, yacía sobre una cama.

Entérese: Conmoción en Nariño por asesinato de patrullera de la Policía cuando salía de turno

Si bien las autoridades tomaron los testimonios de los vecinos como parte de la investigación, por el momento no establecen una hipótesis sobre lo ocurrido, debido a que, al momento del hallazgo, los cuerpos no presentaban signos de violencia.

Se investiga si ambas mujeres eran madre e hija y si ingirieron alguna sustancia que pudo haber desencadenado sus muertes. Sin embargo, estos detalles deberán ser establecidos por Medicina Legal tras los análisis correspondientes.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que buscan esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo participación de terceros en estas muertes, que causaron conmoción en los habitantes del sector de San Bernardino XXII.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde encontraron a las dos mujeres muertas en Bogotá?
Las dos mujeres fueron encontradas sin vida dentro de un apartamento del conjunto residencial Parques de Bogotá-Alcaparro, en el barrio San Bernardino XXII, localidad de Bosa.
¿Qué edades tenían las mujeres encontradas muertas en Bosa?
Las mujeres tenían 66 y 39 años. Una de ellas fue encontrada en el pasillo, afuera de una de las habitaciones, y la otra estaba sobre una cama.
¿Las dos mujeres encontradas en Bosa eran madre e hija?
Las autoridades investigan si las dos mujeres eran madre e hija, pero esta relación familiar todavía no ha sido confirmada oficialmente.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos