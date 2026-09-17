Investigan la muerte de dos mujeres encontradas en un apartamento en Bogotá

Las autoridades investigan el hallazgo de dos mujeres sin vida al interior de un apartamento ubicado en un conjunto residencial en Bogotá.
El caso ocurrió este 16 de septiembre en la localidad de Bosa, exactamente en el conjunto Parques de Bogotá-Alcaparro, ubicado en la calle 80 Bis con carrera 24, barrio San Bernardino XXII.
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La Policía Metropolitana de Bogotá hizo presencia en el lugar sobre la 1 de la tarde, tras recibir un reporte por parte de un hombre.