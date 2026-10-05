Brasil llega a la segunda vuelta con deuda de 82,9% del PIB, ¿cómo recibirá la economía el próximo presidente?

La primera vuelta presidencial de Brasil dejó sobre la mesa una economía con avances en empleo e inflación, pero también con fuertes presiones fiscales que el próximo gobierno deberá enfrentar.
La mayor economía de América Latina llega al cambio de periodo presidencial con un crecimiento que se mantiene, aunque perdió velocidad, y con más personas trabajando. Al mismo tiempo, la deuda pública aumentó y el costo del crédito continúa elevado.
El PIB creció 2,3% en 2025, mientras que la inflación interanual se ubicó en 4,22% en agosto de 2026. En el mercado laboral, el desempleo fue de 5,3% en el último reporte publicado en septiembre.
Consulte: Lula da Silva prohibe las apuestas deportivas en Brasil y pone en riesgo millonarios patrocinios del Brasileirao
Sin embargo, estos avances conviven con una deuda pública equivalente a 82,9% del PIB y una tasa de interés de referencia de 13,75%. El déficit fiscal, incluido el pago de intereses, se acerca a 10% de la economía.