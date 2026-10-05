Brasil llega a la segunda vuelta con deuda de 82,9% del PIB, ¿cómo recibirá la economía el próximo presidente?

La primera vuelta presidencial de Brasil dejó sobre la mesa una economía con avances en empleo e inflación, pero también con fuertes presiones fiscales que el próximo gobierno deberá enfrentar. La mayor economía de América Latina llega al cambio de periodo presidencial con un crecimiento que se mantiene, aunque perdió velocidad, y con más personas trabajando. Al mismo tiempo, la deuda pública aumentó y el costo del crédito continúa elevado. El PIB creció 2,3% en 2025, mientras que la inflación interanual se ubicó en 4,22% en agosto de 2026. En el mercado laboral, el desempleo fue de 5,3% en el último reporte publicado en septiembre. Consulte: Lula da Silva prohibe las apuestas deportivas en Brasil y pone en riesgo millonarios patrocinios del Brasileirao Sin embargo, estos avances conviven con una deuda pública equivalente a 82,9% del PIB y una tasa de interés de referencia de 13,75%. El déficit fiscal, incluido el pago de intereses, se acerca a 10% de la economía.

La deuda pública

La deuda pública constituye una de las principales presiones para el próximo gobierno. Al cierre de 2022 representaba 73,5% del PIB y en agosto de 2026 alcanzó 82,9%, un incremento de 9,4 puntos porcentuales. En términos sencillos, el saldo de la deuda equivale a casi 83 de cada 100 reales que produce la economía brasileña en un año. El desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado también se amplió. El déficit fiscal llegó a 9,48% del PIB en los 12 meses hasta agosto, frente a 4,68% al cierre de 2022. Es decir, más que se duplicó durante ese periodo. Una parte importante de esa cifra corresponde al pago de intereses. El contexto económico suministrado para esta nota sitúa ese costo alrededor de 9% del PIB, mientras que el déficit antes del pago de intereses, conocido como resultado primario, ronda 0,6%. Esto significa que incluso si el Gobierno consigue equilibrar sus ingresos y gastos corrientes, todavía tendrá que afrontar el costo de las obligaciones acumuladas.

Hay que tomar decisiones sobre el gasto

La situación fiscal obligará al próximo mandatario a tomar decisiones sobre el gasto, la recaudación y las prioridades del presupuesto. El mayor peso del pago de intereses reduce el espacio disponible para financiar infraestructura, educación, salud y otros programas sin asumir nuevas obligaciones. Además, modificar el presupuesto enfrenta restricciones. Una parte importante del gasto público está comprometida por normas y obligaciones, mientras que varios pagos están vinculados directa o indirectamente al salario mínimo. Por eso, cualquier reforma de fondo requerirá acuerdos con el Congreso y podría tener efectos sobre pensiones, ayudas sociales y otros ingresos de los hogares.

El proyecto de presupuesto para 2027 contempla un superávit primario de 0,5% del PIB. La meta consiste en conseguir que los ingresos superen los gastos antes del pago de intereses. Cumplirla representaría un avance para las cuentas públicas, aunque por sí sola no eliminaría la presión generada por la deuda.

¿Qué está pasando con las tasas de interés en Brasil?

La otra cifra clave para las decisiones económicas es la Selic, la tasa de referencia del Banco Central de Brasil. En septiembre se ubicó en 13,75%, después de haber llegado a 15% en junio de 2025. Desde ese máximo, la reducción acumulada es de 1,25 puntos porcentuales, aunque el financiamiento continúa siendo costoso. Durante el actual periodo presidencial, la tasa llegó a bajar hasta 10,5% en mayo de 2024, antes de volver a subir. La evolución de los intereses estará estrechamente relacionada con el comportamiento de los precios y con la necesidad de sostener la actividad económica sin generar nuevas presiones inflacionarias.

¿Por qué la inflación de Brasil muestra una señal de alivio?

La inflación ofrece uno de los indicadores más favorables de la economía brasileña. La variación anual de los precios pasó de 5,13% en agosto de 2025 a 4,22% en agosto de 2026, una reducción de 0,91 puntos porcentuales. Además, el dato de agosto fue inferior al 4,44% registrado en julio de este año. La diferencia es todavía mayor frente a 2022. En abril de ese año, la inflación llegó a 12,13%. Sin embargo, una inflación más baja no significa que los productos hayan regresado a los precios anteriores. Lo que indica es que, en conjunto, los precios están aumentando a un ritmo menor. El 4,22% de agosto se encuentra dentro del límite superior de tolerancia de 4,5%, aunque todavía supera la meta central de 3%. Esta diferencia será relevante para las decisiones del Banco Central sobre cuánto puede reducir las tasas sin provocar nuevas presiones sobre los precios.

¿Cómo llega Brasil en materia de empleo?

El mercado laboral es uno de los principales respaldos de la economía brasileña. La tasa de desempleo fue de 5,3% en el periodo terminado en agosto y publicada el 29 de septiembre, frente a un promedio cercano a 9% en 2022. El número de ocupados alcanzó un récord de 103,5 millones. A esto se suma un aumento del ingreso medio real de los trabajadores, que se ubicó en 3.777 reales, equivalentes a US$722,4. Entérese: Brasil se juega su rumbo político: 158 millones de brasileños eligen entre Lula y Flávio Bolsonaro El mayor número de personas ocupadas y el incremento de los ingresos ayudan a sostener el consumo de los hogares, incluso en un escenario en el que el crédito continúa siendo costoso. Pero el mercado laboral todavía enfrenta un problema importante: la informalidad alcanza a 37% de los trabajadores. El reto para el próximo gobierno será, por tanto, mantener los avances en ocupación y conseguir que se traduzcan también en mayor estabilidad y protección laboral.

Brasil mantiene una expansión económica, aunque a un ritmo menor que en los dos años anteriores. El PIB creció 3,2% en 2023 y 3,4% en 2024, antes de moderarse a 2,3% en 2025.

¿Qué muestra el comportamiento del real frente al dólar?

La moneda también forma parte de la radiografía económica que recibe el próximo gobierno. En la cotización de compra suministrada para el 2 de octubre, antes de la primera vuelta presidencial, US$1 equivalía a 5,2192 reales. Al cierre de 2025, la misma serie registraba una cotización de 5,4935 reales por dólar. Esto significa que, en esa comparación, se necesitaban menos reales para comprar un dólar en la cotización suministrada para el 2 de octubre. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Estas cifras conforman el punto de partida económico para el próximo periodo presidencial. Aunque los indicadores todavía pueden cambiar antes del comienzo del nuevo mandato, muestran una combinación de avances en empleo e inflación y presiones relacionadas con deuda, intereses, gasto público y crecimiento. El desafío será sostener los avances en ingresos y ocupación mientras se busca contener el endeudamiento y recuperar margen para nuevas inversiones. Le puede gustar: ¡A todo o nada! Lula y Flávio Bolsonaro se lanzan al último asalto por el poder en Brasil

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