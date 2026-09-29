Eduard Bello reveló por qué no rindió en Nacional y sí lo hace ahora en el Cali

Eduard Bello reconoció que su salida de Atlético Nacional fue una decisión compleja, especialmente porque esperaba que su segundo semestre en el fútbol colombiano fuera mejor después de superar el proceso de adaptación. El venezolano llegó al conjunto antioqueño cuando ya había comenzado el campeonato y sin realizar una pretemporada, situación que, según explicó, condicionó su rendimiento durante los primeros meses. “Fue compleja la decisión. El semestre donde más quería estar en el equipo era este, porque ya había pagado el precio de la adaptación”, expresó Bello en declaraciones al programa Despierta Win. El futbolista explicó que se incorporó después de la primera fecha y tuvo que ponerse a punto físicamente mientras avanzaba el torneo.

“Me tocó incorporarme sobre la marcha, como que remarla contra la corriente. No pude estar plenamente a nivel físico desde un principio y fui agarrándolo sobre el semestre”, manifestó. A pesar de esas dificultades, Bello consideró que consiguió adaptarse de buena manera y tenía la expectativa de que su rendimiento aumentara en el segundo semestre. “Sabía que este segundo semestre iba a ser mejor, porque iba a tener una pretemporada, ya conocía la liga y mucho más a mis compañeros. Sabía que mi rendimiento podía ser más alto”, explicó. El cambio de cuerpo técnico El venezolano también contó que su continuidad en Nacional quedó condicionada por los cambios que tuvo la institución, con un nuevo cuerpo técnico. “Sabemos que en el fútbol siempre estamos viviendo constantes cambios. Llegó nueva directiva, nuevo cuerpo técnico y obviamente tienen sus proyectos, sus gustos. Uno los respeta y agradezco la sinceridad que ellos me brindaron”, indicó. Bello señaló que inicialmente tenía la intención de permanecer en Nacional, pero posteriormente conoció que su futuro estaba fuera del proyecto. En ese momento apareció la posibilidad de continuar su carrera en el Deportivo Cali, una opción que terminó tomando fuerza cuando recibió el contacto del entrenador del conjunto azucarero. “Cuando Cali aparece, en un principio yo tenía las ganas de seguir. Ya después me lo hacen saber y obviamente refuerza esta decisión de venir acá. El profe se comunicó conmigo y eso me dio mucha más confianza de seguir acá, de venir acá”, relató.

Rechazó otra oferta para continuar en Colombia Bello también reveló que tuvo la posibilidad de regresar a Brasil, donde recibió una propuesta del Remo. Sin embargo, decidió permanecer en Colombia, pues no quería afrontar nuevamente un proceso de adaptación en otro país después de apenas seis meses en territorio colombiano. “Tuve la oportunidad de ir al Remo de Brasil, que también era otra oferta que tenía al momento, pero no quería hacer otro cambio de país, sabiendo que había tenido seis meses recién llegando aquí a Colombia”, explicó. Finalmente, consideró que la propuesta del Cali era una buena oportunidad para continuar su carrera. “Fue una muy linda oportunidad la del profe y no lo dudé. Cuando ya sabía todo, que sabía el lugar en el que estaba parado, tomé esa decisión con los ojos cerrados y creo que fue muy buena decisión”, concluyó Bello. Bloque de preguntas y respuestas: