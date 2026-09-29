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Tras quitarle visas a políticos colombianos, EE. UU. anunció canal para denunciar a quienes abusan de este documento

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, hizo pública una página para que las personas denuncien el uso indebido de las visas.

  • A través de sus redes sociales, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, anunció un canal para que las personas denuncien a quienes están abusando de la visa para ingresar a EE.UU. Foto: Julio César Herrera y @DeputySecState
    A través de sus redes sociales, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, anunció un canal para que las personas denuncien a quienes están abusando de la visa para ingresar a EE.UU. Foto: Julio César Herrera y @DeputySecState
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 57 minutos
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En medio de la decisión que ha sacudido a Colombia y otros países latinoamericanos con la revocatoria de visas por parte de Estados Unidos a políticos que están presuntamente involucrados en acciones de corrupción o narcotráfico, el Departamento de Estado ha complementado con el anuncio de una página para denunciar a quienes hacen un uso indebido de este documento.

Christopher Landau, subsecretario de Estado y quien es conocido con el apodo de “El Quitavisas” por ser uno de los rostros visibles en el endurecimiento de las políticas migratorias, fue quien dio a conocer a través de su cuenta de X el canal habilitado para que las personas informen el uso indebido de estos documentos.

“Si sabe, o tiene razones para creer, que alguien está abusando de los términos de su visa (ya sea por excederse en la duración o por participar en actividades no autorizadas), por favor infórmenos y lo investigaremos”, publicó el subsecretario haciéndole la invitación a “estadounidenses y no estadounidenses”.

Entérese: ¿Puede Estados Unidos meter en la lista de la Ofac a corruptos de otros países, como propuso De la Espriella?

¿Cómo denunciar un posible fraude o abuso de visa en Estados Unidos?

A través de la página travel.state.gov/en/report-visa-fraud.html las personas pueden ingresar y diligenciar un formulario con datos de la persona o empresa que al parecer estaría haciendo fraude con la visa. Las denuncias pueden ser anónimas; sin embargo, el Departamento de Estado ha aclarado que mientras más información se brinde, se podrán ejecutar acciones en contra del denunciado.

Le recomendamos leer: ¿Quién es Euclides Torres, el financiador de eventos políticos de Petro que se quedó sin visa?

¿A quiénes les revocó la visa EE.UU.?

El Departamento de Estado anunció la revocatoria de visa a funcionarios y exfuncionarios de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia que bajo la consideración de la administración de Donald Trump “atentan contra la seguridad, el estado de derecho y la democracia”.

En el caso de Colombia, los afectados fueron la senadora del Pacto Histórico, Martha Isabel Peralta, quien tiene un proceso abierto ante la justicia colombiana por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); y el empresario Euclides Torres que ha sido llamado a declarar en medio de las investigaciones por la presunta financiación irregular de las campañas al Congreso del Pacto Histórico, colectividad liderada por Gustavo Petro.

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Por el lado de Bolivia, 12 personas entre las que hay jueces, magistrados, empresarios y fiscales perdieron sus visas y otras 9 fueron declaradas ilegibles en caso de que soliciten este documento. En Ecuador se tomó una decisión similar contra dos personas y respecto a Perú a quien se le revocó la visa fue al juez del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima, Juan Carlos Núñez.

Siga leyendo | No solo Martha Peralta y Euclides Torres: otros “pesos pesados” a los que EE. UU. revocó la visa

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde se puede denunciar el uso indebido de una visa de Estados Unidos?
Las denuncias pueden realizarse mediante el formulario habilitado por el Departamento de Estado en su página oficial sobre fraude de visas: travel.state.gov/en/report-visa-fraud.html.
¿Qué situaciones se pueden denunciar por uso indebido de una visa estadounidense?
Se puede informar sobre personas que presuntamente excedan el tiempo autorizado de permanencia en Estados Unidos o participen en actividades que no están permitidas bajo los términos de su visa.
¿Qué colombianos perdieron la visa de Estados Unidos en esta decisión?
En Colombia, Estados Unidos revocó las visas de la senadora Martha Isabel Peralta y del empresario Euclides Torres. La decisión fue relacionada por el Departamento de Estado con señalamientos sobre corrupción y posibles irregularidades políticas.
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