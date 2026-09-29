Tras quitarle visas a políticos colombianos, EE. UU. anunció canal para denunciar a quienes abusan de este documento

En medio de la decisión que ha sacudido a Colombia y otros países latinoamericanos con la revocatoria de visas por parte de Estados Unidos a políticos que están presuntamente involucrados en acciones de corrupción o narcotráfico, el Departamento de Estado ha complementado con el anuncio de una página para denunciar a quienes hacen un uso indebido de este documento.

Christopher Landau, subsecretario de Estado y quien es conocido con el apodo de “El Quitavisas” por ser uno de los rostros visibles en el endurecimiento de las políticas migratorias, fue quien dio a conocer a través de su cuenta de X el canal habilitado para que las personas informen el uso indebido de estos documentos.

“Si sabe, o tiene razones para creer, que alguien está abusando de los términos de su visa (ya sea por excederse en la duración o por participar en actividades no autorizadas), por favor infórmenos y lo investigaremos”, publicó el subsecretario haciéndole la invitación a “estadounidenses y no estadounidenses”.

Entérese: ¿Puede Estados Unidos meter en la lista de la Ofac a corruptos de otros países, como propuso De la Espriella?