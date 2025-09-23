EE.UU. “hará volar por los aires” a narcotraficantes venezolanos: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes a Venezuela que “hará saltar por los aires” a los narcotraficantes en aguas del Caribe, después del despliegue de buques militares que ha ordenado en esa zona.
Le puede interesar: Donald Trump se burla del entrenamiento de las milicias venezolanas: “una amenaza muy seria”.
“A todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América, téngase por avisado: lo haremos saltar por los aires”, dijo el mandatario ante la Asamblea General de la ONU.
Vale recordar que el Gobierno de Estados Unidos ha lanzado al menos tres ataques letales contra lanchas de supuestos narcotraficantes en el Caribe, con un resultado de al menos 14 muertos, según su conteo.