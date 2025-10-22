x

“No habrá aranceles para Colombia por ahora”: senador estadounidense Bernie Moreno

El senador republicano se refirió este miércoles a las tensas relaciones entre Colombia y Estados Unidos, aunque destacó la importancia de mantener un buen flujo de cooperación entre ambos países.

  El senador Bernie Moreno afirmó que no habrá aranceles para Colombia por parte de Estados Unidos. FOTO: AFP
    El senador Bernie Moreno afirmó que no habrá aranceles para Colombia por parte de Estados Unidos. FOTO: AFP
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El senador Bernie Moreno, estrecho aliado del expresidente Donald Trump, aseguró este miércoles en una entrevista con W Radio que “no va a haber aranceles” para Colombia por ahora. El republicano se refirió a la tensa relación entre el mandatario Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, así como a la situación económica en ambos países.

Lea también: Bernie Moreno pidió más sanciones para Petro: propuso incluirlo a él y a su familia en la “lista Clinton”

Moreno, que también es un empresario colombo-estadounidense, explicó que su propósito es ayudar a la industria, pues considera que Colombia es un aliado estratégico de Estados Unidos y que las relaciones diplomáticas no deberían verse afectadas por diferencias entre presidentes.

“Los Estados Unidos quieren mucho a Colombia y todos entienden eso. Pero el problema no tiene que ver con los colombianos, sino con una persona que verdaderamente tiene un problema”, dijo, dejando entre líneas que se refería al presidente Gustavo Petro.

Y agregó: “No va a haber aranceles por ahora, porque ese no es el plan. El plan, por ahora, es cambiar el verdadero problema, y obviamente tiene que ver con la elección del próximo año”.

Bernie aseguró que “a Petro, al igual que a Maduro, les encanta hablar de Simón Bolívar”, pero que —según él— la realidad es otra: el Libertador nunca tuvo miedo ni despertó lástima en nadie. Contrario a eso, añadió, “Petro y Maduro buscan el poder para sí mismos y facilitan el narcotráfico, que termina matando a sus propios ciudadanos”, una actividad que, a su juicio, ha dejado pobreza y corrupción.

“Nosotros vamos a liberar a Venezuela, y el próximo año el pueblo de Colombia va a elegir a un presidente que refleje la grandeza de su país”, concluyó en conversación con W Radio.

Moreno había lanzado duras declaraciones contra Gustavo Petro en una entrevista con Fox News, acusándolo de haber llegado al poder con el apoyo de organizaciones criminales.

“Y lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los carteles de la droga. Vamos a continuar investigando eso. De hecho, vamos a acelerar esa investigación. Mientras tanto, vamos a incluirlo a él, a su familia extendida y a sus cómplices en la lista OFAC, y vamos a designar a carteles adicionales en Colombia como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo.

La OFAC (por sus siglas en inglés, Office of Foreign Assets Control), también conocida como la lista Clinton, es un listado oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que incluye personas, empresas, organizaciones y gobiernos con los que los ciudadanos y entidades estadounidenses tienen prohibido realizar negocios o transacciones financieras.

Siga leyendo: ¿Qué vías tiene Colombia para salir de la crisis con Estados Unidos por la pelea entre Petro y Trump? Expertos responden

