Bernie Moreno pidió más sanciones para Petro: propuso incluirlo a él y a su familia en la “lista Clinton”

El senador republicano Bernie Moreno, estrecho aliado del presidente Donald Trump, se refirió a las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia que alcanzaron un nuevo punto crítico por el retiro de la ayuda financiera al Gobierno de Gustavo Petro.
El congresista colombo-estadounidense anunció que impulsará sanciones personales contra el presidente Petro y su entorno más cercano.
En una entrevista concedida a Fox News, Moreno lanzó duras declaraciones contra el presidente Petro, a quien acusó de haber llegado al poder con el apoyo de organizaciones criminales.
“Y lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los carteles de la droga. Vamos a continuar investigando eso. De hecho, vamos a acelerar esa investigación. Mientras tanto, vamos a incluirlo a él, a su familia extendida y a sus cómplices en la lista OFAC, y vamos a designar a carteles adicionales en Colombia como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo.
La OFAC (por sus siglas en inglés: Office of Foreign Assets Control), o también conocida como la lista Clinton, es un listado oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que incluye personas, empresas, organizaciones y gobiernos con los que los ciudadanos y entidades estadounidenses tienen prohibido hacer negocios o transacciones financieras.