Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

jueves

5 y 9 

miercoles

4 y 6 

martes

0 y 3  

domingo

no

sabado

no

lunes

1 y 7  

Ni desbandada ni crisis: el Ejército dice que salida de oficiales es proceso planificado y no una “barrida”

Con más de 3.000 nuevos integrantes graduados en el último año, el Ejército Nacional aseguró que los más recientes ajustes en su planta de personal son procesos planificados y no obedecen a una posible barrida en sus filas.

    La institución enfatizó que el sistema de ascensos es competitivo y que la salida de miembros antiguos garantiza el flujo de nuevas generaciones al servicio del país. FOTO: Ejército Nacional
    El Ejército Nacional salió al paso para explicar que los retiros obedecen a un sistema piramidal de ascensos y al cumplimiento de tiempos de servicio. FOTO Colprensa
Colprensa
hace 2 horas
El Ejército aseguró este miércoles 6 de mayo que las salidas masivas de personal de esa institución no son reales, sino que hacen parte de las “afirmaciones imprecisas” que desconocen la dinámica propia de esa institución, cuya estructura es piramidal, tiene tiempos de servicio y está en constante renovación.

“El Ejército Nacional es una institución de estructura piramidal, con cupos limitados en cada grado, lo que implica un sistema progresivo y competitivo en el que no todos pueden ascender a los grados inmediatamente superiores, siendo esto una característica natural de una institución castrense”, precisó el Ejército en un mensaje oficial.

Sostuvo que los retiros de sus miembros en todas las líneas de mando “no son arbitrarios ni repentinos”, sino que obedecen a normas vigentes y son el resultado de procesos de evaluación internos que se desarrollan bajo un sistema que obedece al “debido proceso, la transparencia y la equidad”.

Añadió que los “ajustes en la planta de personal” son parte de la “renovación natural y planificada” de la institución y señaló que los miembros de la institución incluidos en recientes resoluciones de retiro habían cumplido con su tiempo de servicio.

“Es importante precisar que, así como algunos integrantes culminan su ciclo en la institución, de manera permanente se incorporan nuevas generaciones de oficiales, suboficiales y soldados, quienes fortalecen las capacidades del Ejército Nacional y aseguran la continuidad del servicio en defensa del país”, señaló el Ejército.

Además, precisó que durante el pasado mes de diciembre del 2025 ascendieron como nuevos oficiales de la institución 200 miembros y este año se graduaron 552 suboficiales y 2387 soldados profesionales, que ahora se encontrarían activos.

“Hacemos un llamado a la mesura y a la responsabilidad en la difusión de información sin sustento, que puede generar incertidumbre en nuestras familias militares y en la ciudadanía”, concluyeron desde el estamento militar.

