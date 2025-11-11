En el sector cultural de Medellín hay tusa por el final de Tragaluz, su editora nos contó las razones del cierre

Justo en el año que llegaba a su segunda década de labores culturales, la editorial Tragaluz ha anunciado su cierre definitivo. Esta noticia fue un baldado de agua fría para los lectores, escritores y gestores culturales de Medellín y de Antioquia. EL COLOMBIANO conversó con Pilar Gutiérrez, directora y fundadora de Tragaluz, sobre las lecciones de estos años frente a una editorial que hizo del libro un objeto de arte y colección.
Hablemos del libro en este mundo tan lleno de entretenimiento y distracción...
“Nosotros, como editorial, estamos metidos día a día en esa reflexión obligada. Hay muchas formas de pensarlo. Creo que el libro como objeto expandido, con todo lo que ofrece la tecnología, es necesario ya pensarlo así. Ese libro de textos vaciados que veíamos anteriormente y que seguimos viendo en ferias atiborradas, donde hay tantas cosas buenas, debe tratarse con más delicadeza. Hay que buscarle su espacio y muchos caminos, porque los libros abren muchas puertas. Cuando nos quedamos en el libro de texto vaciado nos estamos refiriendo a un libro de otra época”.
¿Ese libro expandido podría ayudarnos a bajar la velocidad en la manera en que consumimos la información?
“No sé si bajaría la velocidad, ojalá. Pero sí lograría que los contenidos lleguen de muchas maneras. Ya hay mucha gente que no se sienta a leer un libro tradicional, pero escucha un pódcast o asiste a una exposición. Ojalá podamos invitar a una lentitud, pero más que eso, se trata de buscar caminos para que los contenidos lleguen”.
En una entrevista con Gaceta hablaba de devolverle al libro su condición de proyecto. ¿Ese es el camino para ampliar el libro?
“Cada libro debe volverse un proyecto que trascienda. Detrás del libro hay muchas disciplinas. Estamos acostumbrados a recibir el objeto y olvidar todo lo que hay detrás. Pensar en esas otras disciplinas nos enriquece mucho. Incluso las presentaciones de libros deben repensarse, salir de ese formato clásico de dos personas hablando y el público escuchando. Si cada libro se convierte en un proyecto, se disfruta más su producción y logra trascender”.