EL COLOMBIANO lidera en el país el ranking del índice de adaptación digital en Youtube

El estudio mide a 22 países, en un periodo que va de enero a agosto de este 2026. Se trata del IAD 2026, que analiza la transformación digital de los medios tradicionales y concretamente compara cómo estos medios –en 22 países– se están adaptando a YouTube a partir de cinco dimensiones clave: crecimiento de views, crecimiento sostenido, crecimiento de suscriptores, APV (rendimiento del contenido) y views.

“No solo quién evalúa quién obtiene el score más alto, sino cómo se están adaptando a YouTube los canales según su origen: Prensa, Radio o Televisión”, explica el especialista Guillermo Nanni, analista senior del ecosistema mediático digital y de la conversación pública y director de Comunicación de la Universidad Austral.

En el estudio, la prensa obtiene un IAD promedio de 66,8. “Su rasgo más destacado aparece en el crecimiento de views (83,1), mientras que presenta mayor margen de desarrollo en APV (50,6) y escala de views (51,7)”, precisaron.

En ese listado de prensa, EL COLOMBIANO lidera el ranking en el país con un score de 81,0.