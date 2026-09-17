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EL COLOMBIANO lidera en el país el ranking del índice de adaptación digital en Youtube

¿Cómo se están adaptando los medios tradicionales a Youtube? Esa pregunta la trabajó el informe IAD 2026 comparando cómo los medios tradicionales de 22 países se están adaptando a esta red.

  • EL COLOMBIANO lidera en el país el ranking del índice de adaptación digital en Youtube
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 12 minutos
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El estudio mide a 22 países, en un periodo que va de enero a agosto de este 2026. Se trata del IAD 2026, que analiza la transformación digital de los medios tradicionales y concretamente compara cómo estos medios –en 22 países– se están adaptando a YouTube a partir de cinco dimensiones clave: crecimiento de views, crecimiento sostenido, crecimiento de suscriptores, APV (rendimiento del contenido) y views.

“No solo quién evalúa quién obtiene el score más alto, sino cómo se están adaptando a YouTube los canales según su origen: Prensa, Radio o Televisión”, explica el especialista Guillermo Nanni, analista senior del ecosistema mediático digital y de la conversación pública y director de Comunicación de la Universidad Austral.

En el estudio, la prensa obtiene un IAD promedio de 66,8. “Su rasgo más destacado aparece en el crecimiento de views (83,1), mientras que presenta mayor margen de desarrollo en APV (50,6) y escala de views (51,7)”, precisaron.

En ese listado de prensa, EL COLOMBIANO lidera el ranking en el país con un score de 81,0.

InfogrÃ¡fico
EL COLOMBIANO lidera en el país el ranking del índice de adaptación digital en Youtube

Explica Nanni que el gráfico incluye a los canales que alcanzaron el mayor IAD de su origen en cada país y que en realidad no parece haber un único camino para adaptarse a YouTube. “Prensa, Radio y Televisión parten de activos diferentes y muestran fortalezas distintas. El desafío no consiste simplemente en trasladar contenidos a la plataforma, sino en comprender y aprovechar sus propias lógicas de crecimiento, rendimiento y escala”.

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