El diablo viste a la moda 2: claves para ver la secuela de Anne Hathaway y Meryl Streep

Cuando a finales de los noventa Lauren Weisberger se convirtió en asistente de Anna Wintour, entonces editora en jefe de Vogue, no sospechaba que esa experiencia laboral se convertiría en una de las películas más exitosas sobre la industria de la moda.
Veinte años después del estreno de El diablo viste a la moda, este jueves llegó su segunda parte que, más allá de continuar ese legado como ícono de estilo, prueba que esta cinta nunca fue únicamente sobre marcas de lujo, pasarelas y prendas de vestir.
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Lo primero que hay que saber sobre la nueva entrega es que su producción comenzó en julio de 2024, cuando se confirmó que Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci regresarían, al igual que David Frankel y Aline Brosh McKenna, el director y la guionista de la primera película.
Además de la nostalgia que las grandes productoras han utilizado en los últimos años para retomar historias del cine y la televisión, el hecho de que el elenco y parte del equipo original de El diablo viste a la moda hicieran parte del proyecto fue considerado como una señal positiva entre los fanáticos.
Las expectativas por conocer qué había ocurrido con Andy Sacks –el personaje de Hathaway, ganadora del Óscar– eran altas. La joven periodista soñaba con escribir para los grandes periódicos estadounidenses y, con el fin de impulsar su carrera, se había convertido en una de las asistentes de Miranda Priestly –interpretada por Streep, tres veces ganadora del Óscar–, la directora de la revista de moda más importante del país, Runway.
En 2006, cuando salió la primera película, contra todo pronóstico recaudó más de 320 millones de dólares y captó la atención de una generación de mujeres jóvenes que soñaban con ser, así fuera, el eslabón más bajo de esa cadena dorada que era –y en gran medida sigue siendo– Vogue.