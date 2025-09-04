El Ferrari y el Rolex con los que presumía Miguel Quintero cuando su hermano era alcalde de Medellín

Miguel Andrés Quintero Calle ríe a carcajadas, como lo haría cualquier malo de película de gánsgters, mientras muestra su mano izquierda en primer plano con un lujoso reloj Rólex cuyo precio en plataformas digitales ofrecido en dólares pero traducido a moneda colombiana oscila entre los 70 y casi 200 millones de pesos, dependiendo de los detalles.
La imagen fue rastreada en una búsqueda en teléfonos celulares de personas allegadas a él. Y sería apenas una muestra del poder económico que acumuló durante la alcaldía de su hermano, el exalcalde Daniel Quintero.
Pero el Rolex no es todo. En otra foto, que también está en poder de los investigadores, el mismo Miguel Quintero alardea con un Ferrari rojo parqueado bajo techo en un ambiente que denota la intimidad de una casa. En un chat, que escribió el 1 de marzo de 2020, primero mandó la foto del Ferrari y después escribió: “Positivo el día de hoy. Grandes ligas”. Haciendo referencia tal vez al auto de alta gama. Incluso también hay un video en el que aparece conduciéndolo.
Lea: Quintero dice que entregará 4 millones de lavadoras si es presidente: en Medellín prometió 6.000 y no entregó ni una
Este automotor, que para obtenerlo cualquier colombiano tendría que trabajar varias vidas, puede valer más de 1.500 millones de pesos. La pregunta obvia es: ¿cómo un joven que vivía en el Tricentenario, muchas veces pasando hambre, según ha contado su hermano Daniel, y cuyos únicos trabajos conocidos son el de concejal (2012-2015) y funcionario de segundo rango, pudo conseguir Rólex y Ferrari?
Según un investigador, el Rólex se lo habrían dado a cambio de un contrato. Y el Ferrari lo recibió en Cartagena. EL COLOMBIANO trató de comunicarse con Quintero en dos teléfonos distintos que han pertenecido a él, pero en ninguno de ellos respondió.
Pero hay más. En una búsqueda en bases de datos públicas realizada para otro artículo en 2022, este diario encontró otros dos vehículos a nombre de él, que bien los quisiera cualquiera de sus antiguos vecinos del Tricentenario: una camioneta Mazda doble cabina modelo 2018, color aluminio metálico, y un campero Toyota Prado blanco perlado modelo 2020. Ambos sumaron unos $350 millones a los activos del hermano del Alcalde.
Lea: Investigan la trama empresarial de allegados a Esteban Restrepo
Así mismo, a su nombre figura una casa finca en la parcelación Santana I, ubicada entre Girardota y Copacabana. Esta propiedad de 2.500 metros cuadrados la adquirió en agosto de 2018 por $100 millones a de pesos, pero lo que realmente la hace valiosa fue la vivienda amplia y moderna que él construyó en su interior mucho después, al punto que hoy día puede costar más de $4.000 millones, en criterio de una fuente conocedora del negocio de propiedad raíz.
Igualmente, información de Notariado y Registro indica que posee un apartamento de casi 82 metros cuadrados más un parqueadero en el sector de Castropol (El Poblado) con un valor comercial que se acercaría a los $600 millones y un lote rural en la parcelación 7 Cueros, de la vereda La Porquera de San Vicente Ferrer que podría valer unos $250 millones.