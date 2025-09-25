El millonario proyecto de Robert De Niro: abrirá un resort de lujo en exclusiva playa de la princesa Diana en el Caribe

El legendario actor estadounidense Robert De Niro, en su otra faceta como empresario, avanza en la construcción de un exclusivo complejo turístico en Barbuda, la isla del Caribe Oriental famosa por su vínculo con la fallecida princesa Diana de Gales.

El ganador del premio Óscar ha invertido 210 millones de euros en la construcción del Nobu Beach Inn, un complejo turístico de lujo que abrirá sus puertas a inicios de 2026 en la isla caribeña, según informó el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne.

El Nobu Beach Inn está ubicado sobre el terreno donde antes funcionó el histórico K Club, un icónico hotel que en los años noventa atrajo a figuras de la realeza y celebridades internacionales.

La princesa Diana visitó Barbuda al menos cuatro veces durante su vida, y en varias ocasiones se hospedó en este club. En su honor, la playa lleva hoy el nombre de Playa Princesa Diana.

Posteriormente, el hotel K Club quedó en abandono o parcialmente destruido tras el paso del huracán Irma en 2017.

De Niro, de 82 años, recordó cómo quedó cautivado por Barbuda desde su primera visita: “Siempre pensé que era algo especial. Y dije: ‘Este es el sitio, si podemos conseguirlo’”, dijo al The New York Times.

El proyecto, concebido como un destino de ultralujo, ofrecerá 36 habitaciones distribuidas en 17 bungalós, todas con piscina privada, con tarifas que iniciarán en los 2.500 dólares por noche (casi 10 millones de pesos colombianos).

Además, el plan incluye la venta de 25 villas frente al mar, con precios que parten desde los 12 millones de dólares cada una, pensadas para atraer a los viajeros y compradores más exclusivos del mundo.