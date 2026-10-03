El Niño ya golpea al campo y amenaza con disparar 3,9 puntos la inflación de alimentos

El campo colombiano se prepara para un escenario en el que la falta de agua pondrá a prueba las cosechas, la actividad pecuaria y el abastecimiento de alimentos. La amenaza tiene nombre propio: El Niño, cuya probabilidad de alcanzar una intensidad muy fuerte llegó al 98% y se estima que sea el episodio más intenso registrado en los últimos 76 años. Los efectos van desde pérdidas para los productores y una menor oferta de alimentos hasta el encarecimiento de los productos, con posibles repercusiones sobre la inflación. La vulnerabilidad de Colombia parte de una condición estructural: cerca del 72% de la agricultura depende del agua de lluvia. Puede leer: Así se prepara el Valle de Aburrá para El Niño A esto se suma que, según Corficolombiana, el 82% de las pérdidas y daños directos ocasionados por fenómenos climáticos de este tipo en América Latina recaen sobre el sector agropecuario, lo que convierte al campo en uno de los sectores más vulnerables.

Alimentos más caros y mayor inflación

En el campo, los efectos de El Niño se transmiten principalmente por tres vías: una menor oferta de alimentos, una reducción de la productividad y un aumento de los costos de producción. Según Corficolombiana, durante estos episodios el crecimiento de la actividad agropecuaria ha sido 0,9 puntos porcentuales menor, mientras que los fenómenos de mayor intensidad se han asociado con un incremento de 3,9 puntos porcentuales en la inflación de alimentos. Entérese: El fenómeno de El Niño también es una amenaza para la salud de las personas

Los efectos de El Niño se transmiten en una menor oferta de alimentos, reducción de la productividad y aumento de los costos de producción. Foto: Jaime Pérez

Anif, por su parte, advierte que estas presiones pueden trasladarse a los hogares. En episodios de mayor intensidad, los precios de la energía aumentaron 18,2% entre 2009 y 2010, mientras que los alimentos registraron un incremento de 18,9% entre 2015 y 2016. El impacto, sin embargo, no es igual para todos los cultivos ni regiones. Corficolombiana identifica entre los productos más expuestos al fique, la yuca, la palma de aceite y la cebada. La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) señala una alta vulnerabilidad técnica y comercial en café, flores, banano y acuicultura. Relacionado: ¿Café más caro? Fedecafé sube a $12.000 el kilo de pasilla por El Niño Los antecedentes recientes permiten dimensionar lo que podría enfrentar el sector. Durante el fenómeno de El Niño de 2015-2016, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó una reducción de hasta 5% en la productividad agropecuaria, con mayores efectos en los cultivos permanentes que en los transitorios. En el episodio de 2023-2024, el Ministerio de Agricultura reportó 23.986 hectáreas de cultivos afectadas y 69.041 hectáreas de pasturas impactadas por el déficit hídrico. Fedegán estimó pérdidas para el sector ganadero por $122.400 millones, de las cuales cerca de 86% correspondieron a la menor producción de leche. Una menor oferta de alimentos puede traducirse en mayores precios, en un momento en el que este componente de la canasta familiar ya acumula aumentos. En Colombia, la inflación mensual de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 0,71% en agosto, por encima del 0,39% registrado por el índice general. En lo corrido del año, este grupo acumula un incremento de 7,16%. Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, estima que un episodio fuerte de El Niño podría sumar entre 0,7 y 1,9 puntos porcentuales a la inflación anual. La analista explica que la magnitud del impacto dependerá de la intensidad y duración del fenómeno. “Los alimentos perecederos suelen reaccionar con mayor rapidez ante una reducción de la oferta, mientras que los procesados tienen un ajuste más gradual por factores como los inventarios, la producción en curso y los productos ya distribuidos. Además, el efecto sobre los precios puede aparecer con rezago y tardar hasta tres meses en reflejarse plenamente”, señaló. Le interesa: ¿Nevera, ducha o aire acondicionado? Estos son los “vampiros” que se comen la plata en la factura de energía

Café enfrenta plagas y menor calidad

Uno de los sectores más expuestos a El Niño es el café. El fenómeno coincide con el inicio de un nuevo año cafetero y genera riesgos para la producción por el déficit hídrico, las altas temperaturas y el aumento de plagas. Huila, Antioquia y Tolima, los tres principales productores del país, afrontan este nuevo ciclo con alertas en distintas zonas. Entre las principales afectaciones identificadas por la Federación Nacional de Cafeteros están el aumento de la broca y la presencia de granos defectuosos, como flotes, averanados y negros, que pueden deteriorar la calidad y reducir el valor comercial del café. En Antioquia, el impacto pone en riesgo la liquidez de más de 74.000 familias productoras en 99 municipios.

Huila, Antioquia y Tolima, los tres principales productores del país, afrontan este nuevo ciclo con alertas en distintas zonas. Foto: Julio Herrera

Frente a este escenario, el Comité de Cafeteros de Antioquia afirmó que mantendrá desplegado su Servicio de Extensión en las diferentes subregiones del departamento, con acompañamiento técnico a los productores en las fincas. “Los productores reciben recomendaciones de Cenicafé relacionadas con el manejo integrado de plagas y enfermedades, conservación de coberturas nobles para retener humedad, manejo del sombrío, nutrición de los cafetales y buenas prácticas de beneficio y secado”, indicó el Comité. Esta semana, la entidad también elevó de $10.000 a $12.000 por kilo el precio de la pasilla y amplió de 20 a 30 el número de granos brocados permitidos para recibir el pago como café de calidad excelso. Además, mantendrá activa la Garantía de Compra. Sin embargo, el gremio considera que estas medidas no son suficientes para compensar el impacto económico de las condiciones climáticas sobre los hogares rurales. Por ello, pidió al Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia y las alcaldías implementar medidas de alivio financiero, protección y apoyo directo a los productores. Más noticias: “El Niño apenas comienza y la etapa más crítica se espera a finales del año”: experto

Producción de arroz podría caer 30%

La falta de agua también podría agravar las dificultades que ya enfrenta el sector arrocero. Durante el primer semestre de 2026, la producción nacional de arroz mecanizado cayó 12,3%, mientras el área sembrada disminuyó 22,3% y el área cosechada se redujo 17,8%, según la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado del Dane y Fedearroz.

Durante el primer semestre de 2026, la producción nacional de arroz mecanizado cayó 12,3%. Foto: Edwin Bustamante

Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz, comentó que la reducción de los caudales ya está limitando la capacidad de algunos distritos de riego. Según dijo, zonas que normalmente atienden unas 10.000 hectáreas podrían cubrir apenas entre 3.000 y 4.000 hectáreas. El dirigente gremial estima que El Niño podría provocar una caída de hasta 30% en la producción de arroz. Además, advirtió que las restricciones en el suministro de agua podrían prolongarse hasta marzo de 2027, lo que mantendría la presión sobre el sector. Además: Sube la tensión entre Gobierno y arroceros: MinAgricultura ordena revisar recursos parafiscales

Ganadería pierde animales

La ganadería también empieza a sentir con fuerza los efectos del verano y la menor disponibilidad de agua. Entre el 1° de junio y el 21 de septiembre, Fedegán reportó la muerte de 19.030 animales, con pérdidas estimadas en $52.238 millones.

Fedegán ha reportado la muerte de 19.030 animales, con pérdidas estimadas en $52.238 millones. Foto: Fedegán

Durante ese mismo periodo, el gremio señaló que 511.604 animales fueron desplazados y 3,42 millones de hectáreas resultaron afectadas por el verano, mientras otras 736.457 hectáreas registraron algún tipo de inundación. Vea aquí: El fenómeno de El Niño amenaza la oferta y los precios de la leche A esto se suman $27.479 millones en pérdidas por producción que se dejó de generar y $15.348 millones asociados al desplazamiento de los animales.

La tilapia enfrenta escasez de agua

La reducción de los niveles de los embalses también presiona la producción piscícola, pues un menor volumen de agua obliga a reducir la carga de peces que pueden mantenerse. La preocupación ya está presente en el sector. El gremio piscícola del Huila advirtió sobre los riesgos que representa El Niño para la producción de tilapia en los embalses de Betania y El Quimbo. Cabe anotar que Colombia produce entre 120.000 y 130.000 toneladas de tilapia al año, consolidándose como uno de los principales productores y exportadores de tilapia roja en Latinoamérica.

Colombia produce entre 120.000 y 130.000 toneladas de tilapia al año. Foto: Archivo

Carlos Robles, de Fedeacua, advirtió que una disminución de las lluvias también podría afectar la calidad del agua y los niveles de oxígeno, condiciones fundamentales para la producción.

Agroexportadores piden créditos y alivios

Ante los riesgos que enfrenta la producción agropecuaria por El Niño, Analdex pidió al Gobierno Nacional un paquete integral de medidas para proteger la actividad productiva, el empleo rural y el cumplimiento de los contratos internacionales del sector agrícola y agroexportador. En materia financiera, el gremio propone alivios para los productores y créditos a tasa cero destinados a capital de trabajo. También plantea incentivos tributarios y reducir o eliminar los aranceles de fertilizantes, agroquímicos, sistemas de riego, equipos de refrigeración y maquinaria agrícola que no tengan oferta nacional disponible. También puede leer: La hora de la verdad para el sistema eléctrico colombiano: así enfrenta El Niño que irá hasta 2027 Para facilitar el comercio exterior, Analdex propone crear una mesa técnica entre el ICA y el Ministerio de Agricultura que permita agilizar el registro de insumos y materiales vegetales que cumplan los requisitos sanitarios exigidos para la exportación. Las propuestas también incluyen medidas de adaptación frente a la menor disponibilidad de agua, como la construcción de reservorios y sistemas de riego eficiente en las zonas agroexportadoras, así como una ampliación de los subsidios a las primas del seguro agropecuario. En el caso de los productos perecederos, el gremio plantea establecer protocolos de movilidad hacia puertos y aeropuertos, desarrollar una red nacional de cadena de frío y aumentar la capacidad de transporte aéreo para frutas, flores, hierbas y productos pesqueros refrigerados. Aunque Analdex considera necesarios los alivios de deuda anunciados por el Ministerio de Agricultura, sostiene que se requiere una respuesta más amplia para evitar la pérdida de mercados y empleos rurales. “El campo y la cadena agroexportadora están recibiendo duros golpes simultáneos. La variabilidad climática por El Niño amenaza las cosechas, mientras que un peso apreciado resta competitividad a los ingresos del sector frente a costos de producción que no ceden. Esta combinación aumenta la presión sobre los márgenes y dificulta mantener la competitividad en los mercados”, afirmó Javier Díaz, presidente de Analdex.

Gobierno activa ayudas para el campo

Mientras productores y exportadores reclaman mayores apoyos, el Gobierno Nacional puso en marcha un Plan de Choque para mitigar los efectos de El Niño sobre la agricultura y la ganadería. Una de las iniciativas es Forrajes Milagro, que contempla la producción de heno y silos de forraje en instalaciones de Agrosavia para garantizar alimento al ganado y respaldar a pequeños productores. Lea más: MinHacienda anuncia proyecto de ley de urgencia para conseguir $1,2 billones ante El Niño En materia de riego, Finagro activó una línea de crédito con tasa subsidiada y un Incentivo a la Capitalización Rural de hasta 30% para financiar el Combo Milagro de Riego, que incluye pozos profundos, motobombas sumergibles, paneles solares y sistemas de conducción de agua. El crédito tendrá un plazo de hasta 10 años y periodo de gracia. El plan también contempla acciones para el sector energético. El Gobierno anunció Plan Energía Ya, con recursos por $1,5 billones para fortalecer la liquidez del sector, garantizar el pago de subsidios y respaldar la operación del sistema ante una mayor exigencia. La Creg, por su parte, adoptó medidas regulatorias para promover el ahorro de energía.

Los problemas estructurales del agro colombiano

Más allá del impacto inmediato de El Niño, la coyuntura también deja en evidencia las brechas estructurales que limitan la productividad y la capacidad de adaptación del campo colombiano. Según Corficolombiana, entre 2015 y 2023 la productividad total de los factores creció menos de 1% anual. Entre los principales obstáculos están la informalidad en la tenencia de la tierra, infraestructura vial y acceso al agua: cerca de 52% de los predios rurales tendría tenencia informal, solo 10% de los 175.000 kilómetros de vías rurales estaría en buen estado y apenas 6% de los 18,3 millones de hectáreas con potencial para adecuación de tierras habría sido intervenido. El financiamiento también presenta brechas. Aunque las colocaciones de Finagro llegaron a $48,1 billones en 2025, un máximo histórico, el número de beneficiarios disminuyó, por lo que el mayor volumen de recursos no necesariamente significó una mayor cobertura. Vea aquí: El Niño amenaza con temperaturas récord y radiación extrema al Valle de Aburrá hasta 2027 Frente a estas limitaciones, los analistas recomiendan acelerar la tecnificación, infraestructura y adaptación climática. El uso de maquinaria puede elevar la productividad hasta 30%, pero solo 15,9% de las unidades de producción agrícola la utiliza. El reto aumentará con el cambio climático: la FAO estima que la productividad agrícola de América Latina y el Caribe podría caer entre 9% y 13% hacia 2050. Ampliar el riego y drenaje, incorporar tecnologías adaptativas y usar información climática para planificar los ciclos productivos serán claves para reducir esa vulnerabilidad del campo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas