“Los muertos no eran tantos”, la novela que cuenta la historia de El Peñol en la clave de Juan Rulfo

A sus 29 años, la profesora Jenny Valencia publicó Los muertos no eran tantos, su primera novela. Editado por Angosta, el libro comenzó siendo un proyecto académico que, tras varios años de escritura y corrección, ya está en las librerías de Medellín y de Antioquia. Jenny recuerda que los personajes que transitan por esas páginas aparecieron, primero, en un cuento. Luego, con los años, pasaron a los textos que leyó en un taller literario de la Universidad de Antioquia hasta convertirse en su tesis de posgrado en la UPB.
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Valencia es licenciada en literatura y español de la Universidad de Antioquia y cursó una maestría en literatura en la Universidad Pontificia Bolivariana. Según explicó, su acercamiento a la lectura no fue temprano en la infancia, sino que se consolidó durante la secundaria, cuando una profesora de español influyó en su interés por los libros y la escritura. Desde entonces, escribe de manera constante, inicialmente en diarios personales y textos breves.