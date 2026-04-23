“Los muertos no eran tantos”, la novela que cuenta la historia de El Peñol en la clave de Juan Rulfo

A sus 29 años, la profesora Jenny Valencia publicó Los muertos no eran tantos, su primera novela. Editado por Angosta, el libro comenzó siendo un proyecto académico que, tras varios años de escritura y corrección, ya está en las librerías de Medellín y de Antioquia. Jenny recuerda que los personajes que transitan por esas páginas aparecieron, primero, en un cuento. Luego, con los años, pasaron a los textos que leyó en un taller literario de la Universidad de Antioquia hasta convertirse en su tesis de posgrado en la UPB. Le puede interesar: Conozca la historia de la profesora de yoga paisa que presentará su libro en la FILBo 2026 Valencia es licenciada en literatura y español de la Universidad de Antioquia y cursó una maestría en literatura en la Universidad Pontificia Bolivariana. Según explicó, su acercamiento a la lectura no fue temprano en la infancia, sino que se consolidó durante la secundaria, cuando una profesora de español influyó en su interés por los libros y la escritura. Desde entonces, escribe de manera constante, inicialmente en diarios personales y textos breves.

Tras la sustentación en 2022, el manuscrito recibió observaciones por parte del jurado, entre ellos Alexandra Pareja, editora de Angosta. Las recomendaciones apuntaban, entre otros aspectos, a fortalecer el alcance de la obra. Luego de ese proceso, la autora decidió no intervenir el texto durante un año, antes de emprender una reescritura completa en 2024. Esa segunda versión fue la que finalmente envió a convocatoria editorial. La obra fue remitida a Angosta Editores en abril de 2025 y, según relató, recibió respuesta en un plazo menor al habitual. A partir de ese momento se inició el proceso de publicación. Puede leer: La India en Bogotá: el país de los mil colores aterriza en la Filbo 2026 con cine, danza y ciencia La novela propone una historia centrada en una inundación que obliga a los personajes a desplazarse, un elemento que remite a la transformación del antiguo Peñol tras la construcción del embalse. Jenny aclara que no se trata de una reconstrucción histórica directa, sino de una reinterpretación ficcional del conflicto. “No es la historia del Peñol”, señala, aunque reconoce que los habitantes del municipio pueden identificar referencias.

Para la construcción del libro, Valencia realizó un trabajo de documentación que incluyó la consulta de fuentes históricas y conversaciones con figuras vinculadas a la memoria local. En ese proceso, destaca la influencia de relatos transmitidos en el museo del municipio y por guías conocedores de la historia del territorio. Resalta el papel que tuvo –tiene– Nevardo García en la conservación de la memoria de El Peñol. Le puede interesar: Hallazgo histórico: investigadores ubican por primera vez en 400 años la casa de Shakespeare en Londres El espacio narrativo ocupa un lugar central en la obra. La autora concibe el pueblo -nombrado en la novela San Antonio del Remolino, en alusión al antiguo resguardo indígena- un personaje más, cuya atmósfera condiciona la vida de los protagonistas. El clima, la geografía y la transformación del territorio inciden en la construcción de la trama. En cuanto a influencias literarias, Valencia menciona la obra de Juan Rulfo y Gabriel García Márquez, particularmente en la construcción de espacios narrativos y en el manejo del tiempo. También señala el interés por explorar la relación entre vivos y muertos de una forma literaria.