Yamal, Estêvão y Cuti, otros que entran en la enfermería que amenaza con dejarlos fuera del Mundial de Norteamérica

El esprint final del fútbol europeo deja un reguero de lesionados que se perderán el Mundial, como el francés Hugo Ekitiké, el brasileño Rodrygo o el alemán Serge Gnabry, y otros que llegarán muy justos o son duda, como Lamine Yamal, Estêvão o Cuti Romero. A 50 días de la Copa del Mundo de Norteamérica, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, la enfermería no para de recibir pacientes de prestigio. También le puede interesar: Visita crucial: Lorenzo inicia gira mundialista con un viaje a Minnesota para saber cómo está realmente James

España: la contrarreloj de Lamine Yamal

El jarro de agua fría cayó en la Roja cuando Lamine Yamal pateó un penalti para marcar el gol de la victoria 1-0 del Barcelona ante el Celta el miércoles y se rompió. Sufre “una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda” y no volverá a jugar con el Barcelona esta temporada. El Mundial parece que no peligra, pero la cuestión es si llegará en plena forma. El doctor Pedro Luis Ripoll señaló a la Cadena Ser que la tasa de caída en este tipo de lesiones es del 30% y llamó a Yamal, de 18 años, a ser “muy prudente”. Lea también: Cuadrado defiende a James pese a su falta de continuidad: “Va a llegar muy bien al Mundial” “Veo a Lamine Yamal a tope en la segunda fase, sería lo más prudente y creo que es lo que va a pasar”, señaló Ripoll sobre la Copa del Mundo. La lesión de Lamine se añade a la incertidumbre en la campeona de Europa sobre varios jugadores importantes actualmente lesionados, en convalecencia o recién incorporados a sus equipos como Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal) o Nico Williams (Athletic de Bilbao).

En Brasil: Adiós Rodrygo, Estêvão duda, ¿calienta Neymar?

Lesionado entre febrero y marzo, la sensación brasileña Estêvão, de 19 años, volvió a sufrir un problema muscular el pasado fin de semana en la derrota 1-0 del Chelsea ante el Manchester United. El brasileño queda en una situación similar a la de Yamal y se perderá lo que resta de temporada, por lo que llegaría justo de forma al gran torneo. “Si soy sincero, no estoy seguro. Solo sé que no estará disponible para nosotros, así que estoy seguro de que tiene muchas esperanzas de poder llegar al Mundial, pero no lo sé”, señaló este viernes el técnico interino del Chelsea, Calum McFarlane. Su problema físico, unido a la baja de Rodrygo, confirmada en marzo, podría abrir la puerta en la lista de Carlo Ancelotti a la leyenda Neymar. Vea también: Video | Brasil lanzó emotiva campaña ‘Bate no Peito’, el orgullo se lleva en el pecho El 10, también aquejado por problemas físicos en los últimos años, busca ritmo con los Santos de su país para convencer al italiano. Su presencia con la Seleção en Norteamérica se ha convertido en debate nacional. Además, el central del Real Madrid Éder Militão, que acababa de regresar de una grave lesión, sufre otro problema muscular y estará de baja “varias semanas”.

En Argentina hay lágrimas por el Cuti Romero

La campeona del mundo en Catar 2022 también padece los rigores del calendario. En la ventana de marzo, durante un entrenamiento en Buenos Aires, perdió al prometedor delantero Joaquín Panichelli, máximo goleador del campeonato francés con el Estrasburgo, que sufrió una segunda rotura de ligamentos de la rodilla. Tampoco tuvo suerte un peso pesado de la Albiceleste, el central del Tottenham Cuti Romero, que se lesionó hace dos semanas al chocar con su portero y tiene un problema en el ligamento cruzado de una rodilla. Se retiró entre lágrimas en aquella derrota ante el Sunderland y comenzó la cuenta atrás para poder estar a disposición de su seleccionador, Lionel Scaloni. “Romero, ante todo, ama al Tottenham y la gente tiene que saber que está sufriendo por esta lesión y porque ya no puede jugar más para nosotros esta temporada”, dijo su técnico, Roberto De Zerbi, con el club londinense jugando para evitar el descenso.

Ekitiké y Gnabry, bajas de Francia y Alemania