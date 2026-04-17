La India en Bogotá: el país de los mil colores aterriza en la Filbo 2026 con cine, danza y ciencia

Desde finales del año pasado, la organización de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo) anunció que este año el país invitado de honor sería India, pero faltando algunos días para la apertura de este evento, dieron a conocer cómo será su participación.
El próximo martes 21 de abril se abrirán las puertas de este evento ferial, uno de los más importantes para la industria editorial en América Latina, que en esta oportunidad tendrá por primera vez a India como invitado de honor, y como es tradición contará con un pabellón especial dentro del recinto de Corferias.