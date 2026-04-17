La India en Bogotá: el país de los mil colores aterriza en la Filbo 2026 con cine, danza y ciencia

Desde finales del año pasado, la organización de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo) anunció que este año el país invitado de honor sería India, pero faltando algunos días para la apertura de este evento, dieron a conocer cómo será su participación. El próximo martes 21 de abril se abrirán las puertas de este evento ferial, uno de los más importantes para la industria editorial en América Latina, que en esta oportunidad tendrá por primera vez a India como invitado de honor, y como es tradición contará con un pabellón especial dentro del recinto de Corferias.

Le puede interesar: Alex Campos y otros artistas se unen en concierto en Medellín y Bogotá para impulsar el apadrinamiento de niños Allí, a lo largo de 13 días, se desarrollarán distintas actividades, en especial una serie de conversaciones con invitados especiales, como el periodista Anant Vijay, quien tendrá la conversación el 22 de abril; La India en movimiento: civilización, conocimiento y caminos hacia el futuro. También el experto en políticas públicas Ramanand Pandey estará presente en la Filbo, mientras que los asistentes podrán disfrutar de la proyección del documental sobre Nabakanta Burua, distinguido literato de Assam.

El cine, la danza y la ciencia serán los temas principales que expondrá la cultura de la India en la Filbo 2026. FOTO: Tomada de redes sociales @mincultura

Yuvraj Malik, director del Fondo Nacional del Libro de la India, así como el piloto y astronauta Shubhanshu Shukla, el editor y poeta Kumar Vikram, el escritor y traductor Jitendra Kumar Soni, también hacen parte de la delegación del país invitado de honor. Uno de los imperdibles será el espectáculo de Bharatanatyam a cargo de Nichole Tenorio Polo y Paras Thilana, una buena opción para acercarse al mundo espiritual a través de la danza y otras formas. Conozca también: Los Premios Platino ya entregaron sus primeros galardones, ¿logró Colombia alguna estatuilla

La India y sus matices: una oportunidad para conocer más allá de esta cultura

India cuenta con una de las más grandes productoras de cine en el mundo, Bollywood, que tiene una acogida interna de tal nivel que pocas veces se exporta; aunque con el boom de las plataformas de streaming, cada día se pueden ver más de sus producciones y en la Filbo tendrá un espacio privilegiado, con la proyección de películas como ‘Dangal’.

India, una de las naciones más pobladas del mundo, es también una potencia cultural en literatura. FOTO: Colprensa

También ha confirmado su participación Nitin Seth, un emprendedor tecnológico y autor indio que fue director de operaciones de Flipkart. Es cofundador y director ejecutivo de Incedo, un proveedor de servicios y plataformas de transformación digital con sede en Estados Unidos.

Una forma de conocer más de la India y su cultura será a través de una serie de documentales sobre personajes como Rabindranath Tagore, distinguido premio Nobel y literato bengalí. Se realizará la presentación de 15 libros en español, inglés y urdu, como el libro ilustrado de ‘El Sueño de Sultana’, escrito en 1905 por la autora Begum Rokeya en Calcuta.

Otro de los grandes invitados será Kulpreet Yadav, novelista, guionista y actor indio. Ha escrito 13 libros, entre ellos ‘La chica que amaba a un pirata’ y ‘La chica que amaba a un espía’. También le puede interesar: Filarmed celebra su aniversario con el debut como solista de la violinista Allison Lovera Bloque de preguntas y respuestas: