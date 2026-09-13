Intervenir universidades no le salió bien a Petro: la radiografía de 12 casos

Al sistema de salud y al educativo los une una preocupante coincidencia: cuando aparece la palabra intervención la situación no termina bien. O, en el caso del segundo, ni siquiera terminan.
Un informe sobre el estado actual de las instituciones de educación superior que han sido intervenidas por el ministerio del ramo, realizado por la Fundación para el Estado de Derecho, muestra que ese camino se ha convertido en tomar un callejón sin salida, salvo un caso antioqueño.
El análisis conocido en primicia por EL COLOMBIANO muestra cómo ha sido el caso de las 12 universidades que han sido intervenidas desde 2014.
Desde ese año, por ley se establecieron las medidas de inspección y vigilancia de la educación superior que tenían como objeto garantizar la calidad y continuidad de la prestación del servicio y asegurar la cobertura y la financiación sostenible de las universidades.
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De las doce intervenidas, solo la Universidad de Antioquia tiene la intervención terminada, que se extendió entre 2025 y 2026, hasta una semana antes de que Gustavo Petro dejara la Presidencia. Las demás siguen con medidas de vigilancia especial, que datan, incluso, de 2015, 2018 y 2019.
La mitad de intervenciones se hicieron en el gobierno Petro.