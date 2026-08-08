Así funciona el “Banco de Talentos” con el que Abelardo nombró a su ministra de Ciencias

Con más de 200.000 hojas de vida registradas avanza el “Banco de Talentos” con el que el presidente Abelardo de la Espriella quiere cumplir y darle forma a su promesa de hacer un Gobierno de y con “los nunca”. También es la manera cómo ha buscado perfiles, desde que ganó las pasadas elecciones presidenciales, para integrar su equipo de trabajo y hacer su propia versión de “talento, no palanca” a nivel nacional.
La página principal de esta estrategia anuncia a las personas “que nunca tuvieron palanca, pero siempre tuvieron talento” que allí estarán “los mejores perfiles del país para conectarlos con las oportunidades de servir a Colombia y construir, juntos, la Patria Milagro”.
“Vamos a convocar a los más capaces, a los más honrados, a quienes no tienen padrinos políticos y desean servir a Colombia; los vamos a meter al Gobierno; quiero hombres y mujeres de trayectoria comprobada, honestidad incuestionable y resultados demostrables, sin importar su origen político ni su cercanía personal conmigo”, menciona el mandatario en un video que invita a los ciudadanos a registrar el perfil y compartir la hoja de vida.