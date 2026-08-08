Así funciona el “Banco de Talentos” con el que Abelardo nombró a su ministra de Ciencias

Con más de 200.000 hojas de vida registradas avanza el “Banco de Talentos” con el que el presidente Abelardo de la Espriella quiere cumplir y darle forma a su promesa de hacer un Gobierno de y con “los nunca”. También es la manera cómo ha buscado perfiles, desde que ganó las pasadas elecciones presidenciales, para integrar su equipo de trabajo y hacer su propia versión de “talento, no palanca” a nivel nacional. La página principal de esta estrategia anuncia a las personas “que nunca tuvieron palanca, pero siempre tuvieron talento” que allí estarán “los mejores perfiles del país para conectarlos con las oportunidades de servir a Colombia y construir, juntos, la Patria Milagro”. “Vamos a convocar a los más capaces, a los más honrados, a quienes no tienen padrinos políticos y desean servir a Colombia; los vamos a meter al Gobierno; quiero hombres y mujeres de trayectoria comprobada, honestidad incuestionable y resultados demostrables, sin importar su origen político ni su cercanía personal conmigo”, menciona el mandatario en un video que invita a los ciudadanos a registrar el perfil y compartir la hoja de vida.

Bajo la premisa de que la experiencia de quienes se postulen va a “ser considerada cada vez que se necesiten personas con tus capacidades para impulsar la Patria Milagro”, se explica que se utilizará la inteligencia artificial para identificar el potencial de los aspirantes, evaluar la experiencia y capacidades, clasificar perfiles según las fortalezas y conectar la hoja de vida con el Gobierno. A finales de julio, De la Espriella informó que la convocatoria ha tenido una amplia respuesta por parte de la ciudadanía, por lo cual el “Banco Nacional de Talentos” acumula —con corte al cierre de esta edición— 272.788 hojas de vida registradas.

La ministra que salió del “banco”

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación fue la última cartera a la que el jefe de Estado le nombró responsable. Se trató de la ingeniera industrial Claudia Benavides Salazar, a quien se le caen los títulos del bolsillo. Es magíster en creatividad e innovación y tiene un doctorado en competitividad y sostenibilidad. El video hecho con inteligencia artificial que presentó su nombramiento menciona que fue “elegida entre los postulados del banco de talentos de la ‘Patria Milagro’” y que es “una nunca, una académica brillante y visionaria”. Según contó el presidente De la Espriella, la ahora ministra “se inscribió en la plataforma de cazatalentos” y de allí la seleccionó sin conocerla. “Sin haberla visto nunca en mi vida, salió su nombre y después de dos entrevistas que le hice, decidí nombrarla ministra”, aseguró. Aunque nació en Pasto, Benavides se crió en Manizales (ciudad en la que residía), en donde estudió su pregrado en la Universidad Nacional y su posgrado en la Universidad Autónoma de Manizales. Su doctorado lo cursó en la Universidad de Deusto (España). Le sugerimos: Entre caras nuevas y viejos conocidos: así es el nuevo Gobierno En su preparación académica figuran varios programas de formación complementaria. Uno de ellos es el de “liderazgo de mujeres en juntas directivas” en el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), que realizó en el primer semestre de 2022. Finalizó el programa en junio de ese año (fue la séptima promoción) y en las fotos de las graduadas Benavides posó con su diploma y junto a dos mujeres que son tan mediáticas y conocidas como la ministra de Ciencia. Una fue la entonces presidenta de Acemi (gremio de EPS del régimen contributivo), Paula Acosta, quien actualmente es la jefe de División de Capacidad Institucional del Estado en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la otra fue la abogada especialista en derecho comercial, Tatiana Céspedes Arboleda, quien es la esposa del vicepresidente José Manuel Restrepo.

Graduación de la séptima promoción del programa de liderazgo de mujeres en juntas directivas del CESA. FOTO Cortesía CESA

Paula Acosta, de hecho, fue la antecesora de Ana María Vesga —hoy ministra de Salud— en la presidencia ejecutiva de Acemi. De esa altura son los círculos en los que coincideron la ministra Benavides y la esposa del vicepresidente Restrepo.

¿Cumplirá Abelardo la promesa?

El recién posesionado gobierno sostiene en su página del “Banco de Talentos” que es la “primera vez en la historia de Colombia” que se pone en marcha algo así para que “miles de profesionales, técnicos, tecnólogos, bachilleres y ciudadanos preparados y con vocación de servicio puedan ser considerados para las oportunidades que surgirán” en los próximos cuatro años. Su antecesor, sin embargo, intentó algo parecido. En su tercer día de gobierno, el expresidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X (antiguo Twitter) un enlace para que se inscribiera “todo ciudadano o ciudadana con título de doctor en Colombia o en el extranjero que quiera colaborar con la conducción del gobierno”. A este llamado acuedieron 15.225 doctores. No obstante, el concejal de Bogotá Julián Rodríguez Sastoque publicó casi dos años después la respuesta a un derecho de petición de la Presidencia de la República. Allí, el Departamento Administrativo (Dapre) señaló que seguía “adelantando el proceso de recopilación y verificación de la información. Así mismo, explicó que la finalidad del llamado del entonces mandatario era “construir una base de datos con las personas inscritas y el criterio de selección fue las primeras 2.000 hojas de vida inscritas”. Le recomendamos: Gustavo Petro abandona la Casa de Nariño tras cuatro años en la Presidencia Aún así, un mes después de haber abierto esa convocatoria para doctores, el entonces director del Dapre, Mauricio Lizacano, dijo que habían recibido 20.349 personas con doctorados y que de esos, 1.979 habían sido seleccionados por un supuesto “comité”. Es decir, la idea loable de contratar personas preparadas académicamente para integrar un Gobierno que llegó con altas expectativas se quedó en buenas intenciones y, a la hora del té, no se contrató ningún doctor en esa convocatoria. O, al menos, no hay registro de que haya sido así. Será el reto de la Administración de Abelardo de la Espriella demostrar que “los nunca” con preparación y mérito harán parte de sus planes y si se mantendrá en el tiempo o solo se quedará en un saludo (o ademán militar) a la bandera. Le sugerimos leer: Las 10 promesas clave del nuevo gobierno: énfasis en seguridad y salud Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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