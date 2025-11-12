El primer trasplante de corazón en un hospital público de Colombia se hizo en Medellín

Una mujer de 59 años, oriunda del departamento de Chocó y víctima del conflicto armado, se convirtió en la primera persona en recibir un trasplante de corazón en un hospital público de Colombia.
La mujer sufría una falla cardíaca terminal y estaba afiliada al régimen subsidiado de salud.
Su donante fue un hombre que tenía muerte cerebral y cuya familia accedió a la donación de sus órganos vitales. Además de su corazón, antes de morir, este hombre entregó su hígado y sus riñones y gracias a ellos, pudo salvarle la vida a cuatro personas.
El hito ocurrió entre la noche del 30 y la madrugada del 31 de octubre en el Hospital General de Medellín, el hospital público más importante de la región.