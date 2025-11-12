El primer trasplante de corazón en un hospital público de Colombia se hizo en Medellín

Una mujer de 59 años, oriunda del departamento de Chocó y víctima del conflicto armado, se convirtió en la primera persona en recibir un trasplante de corazón en un hospital público de Colombia. La mujer sufría una falla cardíaca terminal y estaba afiliada al régimen subsidiado de salud. Puede leer: Netux: El invento universitario que baja el tiempo de llegada de una ambulancia de 25 a 12 minutos Su donante fue un hombre que tenía muerte cerebral y cuya familia accedió a la donación de sus órganos vitales. Además de su corazón, antes de morir, este hombre entregó su hígado y sus riñones y gracias a ellos, pudo salvarle la vida a cuatro personas. El hito ocurrió entre la noche del 30 y la madrugada del 31 de octubre en el Hospital General de Medellín, el hospital público más importante de la región.

El órgano fue trasladado directamente de un quirófano a otro dentro del HGM, en una operación que combinó precisión, oportunidad y sincronía entre los equipos quirúrgicos. La paciente, oriunda de Chocó y residente en Medellín, se encuentra en recuperación con evolución favorable en la Unidad de Cuidados Intensivos, no porque se encuentre en riesgo o haya tenido complicaciones en su recuperación, sino para hacerle seguimiento constante. El anuncio lo hizo, 12 días después del procedimiento, con la certeza de que la paciente se está recuperando con éxito en el mismo hospital, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. “Hace 40 años se hizo el primer trasplante de corazón en Colombia y 40 años después se hace ya en una entidad 100 % pública. Esto quiere decir que un hospital público y toda la salud en Colombia sí puede ser de máxima calidad y puede ser excelente. Esta es una noticia, por supuesto, que marca un hito en la historia médica, no solo en Colombia sino para la salud pública, para un hospital como el General”, afirmó el alcalde.

Equipo médico del Hospital General de Medellín y el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez. FOTO: CORTESÍA

Debido a la alta carga social y económica de esta enfermedad el trasplante de corazón se convierte en la alternativa terapéutica que mejor costo-beneficio tiene para este tipo de pacientes y sus aseguradores, cuando ya se han agotado las demás opciones de tratamiento, y permite una reincorporación a la normalidad en condiciones óptimas, disminución de rehospitalizaciones y síntomas. El médico cirujano cardiovascular que estuvo al frente del procedimiento fue Lucas Ramírez, un referente en trasplantes de corazón en el país. “La paciente tenía una falla cardíaca, una cardiomiopatía dilatada idiopática con una función ventricular muy mala, la función del ventrículo izquierdo era de un 14% y el número mágico que debe estar alrededor de 60. Estaba en un estado funcional muy malo, pues hasta sus cosas más básicas le representaban mucha fatiga y mucho sufrimiento”, explicó Ramírez. Le puede interesar: Esta semana se conmemoran 35 años desde el primer trasplante de corazón El médico resaltó el trabajo de un gran equipo médico compuesto, en el procedimiento de rescate, por un anestesiólogo, un cirujano que rescata los órganos abdominales, un cirujano que rescata los órganos intratorácicos, instrumentadores y personal de enfermería.

“En el trasplante propiamente dicho está el anestesiologo cardiovascular, el perfusionista. Estábamos los dos cirujanos cardiovasculares del hospital, instrumentadora cardiovascular, enfermero, auxiliares de enfermería y también contamos con el soporte moral de nuestros cardiólogos y de nuestro personal administrativo del hospital que también estuvo presente en el servicio de cirugía durante durante todo el proceso y realmente ese respaldo moral de todas estas personas también fue muy importante. Porque modestia aparte, el 31 de octubre hicimos historia”, agregó el médico.