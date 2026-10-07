¿Fraude electoral? ICE revisó millones de registros y organizaciones de votantes

Una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para investigar posibles casos de fraude electoral llegó a procesar decenas de millones de registros y a revisar organizaciones dedicadas al registro de votantes, según documentos internos obtenidos por Democracy Forward y citados por CNN.
Los documentos, publicados por el grupo activista, permiten conocer detalles de una iniciativa de la administración de Donald Trump que busca identificar a personas no ciudadanas sospechosas de haberse registrado para votar o de haber participado ilegalmente en elecciones.
La operación está a cargo de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE (HSI), que la describió como un proyecto nacional desarrollado por fases. Entre sus actividades están la recopilación de registros electorales, el análisis de bases de datos, la búsqueda de pistas y el trabajo de campo.