Elías Cabrera reveló el elogio que le hizo James y al que respondió con un golazo

Mientras todas las miradas estaban puestas en el debut de James Rodríguez con Atlético Nacional, Elías Cabrera terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas del triunfo 3-2 sobre Inter de Bogotá. El mediocampista marcó un golazo y volvió a dejar buenas sensaciones en un equipo que sigue sumando victorias en la Liga.
Cabrera explicó que una de las claves de su adaptación y de su buen rendimiento ha sido la confianza que ha recibido desde el cuerpo técnico y sus compañeros. “La verdad, la confianza, la confianza del cuerpo técnico, de mis compañeros”, señaló al hablar de su crecimiento desde que comenzó a sumar minutos.