Elías Cabrera reveló el elogio que le hizo James y al que respondió con un golazo

Cabrera explicó que una de las claves de su adaptación y de su buen rendimiento ha sido la confianza que ha recibido desde el cuerpo técnico y sus compañeros. “La verdad, la confianza, la confianza del cuerpo técnico, de mis compañeros”, señaló al hablar de su crecimiento desde que comenzó a sumar minutos.

Mientras todas las miradas estaban puestas en el debut de James Rodríguez con Atlético Nacional, Elías Cabrera terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas del triunfo 3-2 sobre Inter de Bogotá. El mediocampista marcó un golazo y volvió a dejar buenas sensaciones en un equipo que sigue sumando victorias en la Liga.

El jugador aseguró que se siente cómodo en la propuesta de Nacional, un equipo que, según sus palabras, siempre intenta ser protagonista con la pelota.

“Somos un equipo que siempre proponemos, entonces quizás eso es lo que más sienta bien a mí y me siento muy cómodo”, explicó.

Un gol que refleja su confianza

Cabrera tampoco escondió una de las características que le han permitido convertirse en protagonista durante sus últimas presentaciones: su remate de media distancia.

“Tengo un buen remate. Ya lo he dicho también”, comentó entre risas. Pero para el mediocampista, la explicación de su buen momento va más allá de esa virtud individual.

Aseguró que la confianza que recibe del equipo y del entrenador le permite jugar con tranquilidad, desplazarse por diferentes zonas de la cancha y tomar decisiones con mayor seguridad.

“Estoy muy cómodo. Me siento muy tranquilo dentro del equipo y entonces eso hace que yo me pueda desplazar así entre la cancha”, manifestó.

Los últimos partidos han representado un momento especial para Cabrera, quien reconoció que está disfrutando lo que está viviendo sin asumirlo como algo normal.

“Estoy aprovechándolos, disfrutándolos al máximo, no normalizándolos”, dijo. El futbolista también expresó su agradecimiento a Dios, al cuerpo técnico y a sus compañeros por el momento que atraviesa.

¿Cómo recibió a James?

Cabrera también contó cómo ha sido la llegada de James Rodríguez al camerino de Atlético Nacional. Para el joven mediocampista, compartir equipo con un futbolista de esa trayectoria representa una oportunidad para aprender.

“Muy contento de tener a James. Siempre que vengan buenos jugadores es mucho mejor para nosotros”, expresó.

Cabrera destacó especialmente la manera en que James se integró al grupo. Según contó, desde el primer día el nuevo jugador verdolaga se mostró humilde con sus compañeros y se adaptó rápidamente al vestuario.

“Creo que desde el primer día que llegó se adaptó de la mejor manera. Fue muy humilde con nosotros”, aseguró.

Incluso reveló que antes del partido frente a Inter recibió un mensaje personal de James que le ayudó a afrontar el compromiso con tranquilidad.

“A mí hoy me dijo que juegue tranquilo, que venía haciendo buenos partidos”, contó Cabrera.

Para el mediocampista, escuchar ese comentario de un jugador de la trayectoria de James representa un respaldo importante antes de saltar a la cancha.