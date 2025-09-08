Ya hay 19 Selecciones clasificadas al primer Mundial de 48 equipos, ¿cómo se disputará el repechaje?

Faltan poco más de nueve meses para el inicio de las eliminatorias Mundial 2026. La Copa del Mundo, que será la primera en la historia con 48 equipos clasificados, iniciará el 11 de junio del próximo año e irá hasta el 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México, que tendrá su sorteo el próximo 5 de diciembre. Hasta el momento, de las seis confederaciones que pertenecen a la Fifa, han clasificado 19 selecciones: seis de Asia, seis de Suramérica, dos de África, una de Oceanía y los tres países anfitriones, que tiene la mitad de los cupos directos que le dieron a Concacaf para el torneo (les otorgaron seis, más dos por repechaje).

¿Cuál es la confederación con más clasificados al momento? Asia tiene 47 asociaciones nacionales que pertenecen a la Fifa. De ellas, nueve tienen opción de ir al Mundial: ocho de manera directa y una por repechaje. Es una de las federaciones que mayor ampliación de cupos tuvo. A Qatar 2022 clasificaron seis selecciones (Qatar, Irán, Arabia Saudita, Australia, Japón, Corea del Sur). Para el torneo de Norteamérica, hasta el momento, hay seis que ya están confirmados: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia.

Restan dos cupos directos. Se definirán entre el 8 y el 14 de octubre, cuando se dispute la cuarta ronda, en la que están Omán, Qatar, Indonesia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes e Iraq. Los dos que resulten primeros de esos enfrentamientos se quedarán con las plazas restantes. En la quinta ronda, que la disputarán quienes queden segundos en la fase anterior, se definirá cuál disputará el repechaje.

¿Cómo se disputará el repechaje al Mundial Norteamérica 2026?

El sistema de clasificación de Asia es complicado. El de Suramérica no. Aquí, con 17 de las 18 fechas disputadas (las clasificatorias terminan hoy), los cupos directos ya están definidos: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia ya están en el torneo.

Por el repechaje luchan Venezuela y Bolivia. La vinotinto, con una victoria ante Colombia, aseguraría su participación en el torneo que se realizará, con la participación de seis selecciones (una de Asia, África, Suramérica, Oceanía y dos por Concacaf), en la doble fecha Fifa de marzo en 2026.

Los dos equipos con mejor rendimiento en esos duelos serán los clasificados por repechaje a Norteamérica. Estos se sumarán a Marruecos y Senegal, ya clasificados por África –donde hay 9 plazas directas, más una de repechaje–, así como a Nueva Zelanda, clasificado por Oceanía.