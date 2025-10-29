En vivo | El “extremadamente peligroso” huracán Melissa golpea a Cuba en categoría 3, tras devastar a Jamaica

El poderoso huracán Melissa tocó tierra en el este de Cuba este miércoles, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, después de haberse debilitado a categoría 3 tras asolar con vientos feroces y lluvias torrenciales a Jamaica.
El Centro Nacional de Huracanes estadounidense (CNH) calificó el huracán de “extremadamente peligroso” a su llegada a Cuba, tras su paso por Jamaica, declarada “zona de desastre” por las autoridades.
En video: Así fue la arriesgada misión del avión WC-130 al ingresar al ojo del huracán Melissa en Jamaica
“Melissa ha tocado tierra en la provincia de Santiago de Cuba, cerca de la localidad de Chivirico”, a las 07H10 GMT, indicó el CNH.
El ciclón ha provocado diez muertes, tres en Jamaica, tres en Haití, tres en Panamá y una en República Dominicana.
“Se espera que Melissa permanezca como un huracán poderoso cuando se desplace por Cuba”, declaró el CNH.