¿Qué dice de la justicia que el condenado Emilio Tapia haya quedado libre otra vez?

El condenado contratista Emilio Tapia volvió a quedar en libertad. La decisión a su favor no es un hecho aislado ni un simple trámite judicial. Es el resultado de un sistema de ejecución de penas que, en la práctica, ha permitido que un condenado reincidente por corrupción acceda de manera reiterada a beneficios penales, pese a un historial que incluye dos de los mayores escándalos de contratación pública en Colombia.

“Epa Colombia necesita los contactos de Emilio Tapia”, se leía en redes y la insinuación no es exagerada. Resume el contraste de la justicia en el país. Daneidy Barrera lleva cerca de un año en prisión cumpliendo una condena de cinco años por vandalizar estaciones de TransMilenio.

No se robó plata del erario, pagó por los daños y ha mostrado procesos de resocialización. Aun así, sigue tras las rejas, incluso siendo madre de una bebé de apenas un año. En contraste, Tapia, volvió a quedar en libertad.

Lea también: Este fue el trámite que puso en la mira a la juez del caso Emilio Tapia por presunta obstrucción a la Justicia

La decisión se produjo este martes por orden de la jueza primera de ejecución de penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, quien concedió al contratista la libertad condicional tras reconocerle 90 meses y 10 días de prisión cumplidos y fijar un periodo de prueba de 27 meses y 11 días.

La misma jueza ya había ordenado su libertad el 11 de abril pasado, fallo que luego fue revocado y que terminó con Tapia nuevamente capturado el 31 de octubre en una clínica de Barranquilla, en un operativo de la Dijín.

Ese ir y venir judicial, más propio de una puerta giratoria que de un sistema sancionatorio eficaz, es lo que hoy despierta los mayores cuestionamientos. Tapia no es un delincuente ocasional ni un infractor primerizo. El país lo conoció como uno de los protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá, uno de los escándalos más graves de corrupción en la historia reciente.

Años después, reapareció en el caso Centros Poblados, un desfalco de más de 70.000 millones de pesos destinados a llevar internet a las zonas más apartadas del país. Recursos públicos que terminaron desviados mediante anticipos respaldados con documentos falsos.