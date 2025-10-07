Las 10 empresas latinoamericanas más valiosas en Wall Street, ¿cómo invertir en 2025?

Las 10 empresas latinoamericanas más valiosas en Wall Street se han convertido en la vitrina de la región frente a los inversionistas globales.
Lideran sectores tan diversos como la tecnología financiera, la energía, la minería, las telecomunicaciones y el consumo masivo, y reflejan la nueva cara corporativa de América Latina.
En la lista figuran Mercado Libre y Nubank como referentes de la revolución fintech y digital; Petrobras, Vale y Grupo México como los grandes jugadores del sector minero-energético; América Móvil en telecomunicaciones; y Walmart de México, Ambev y Femsa en el universo del consumo masivo.
El cuadro lo completa Itaú Unibanco, símbolo de la fortaleza del sistema financiero brasileño.
Según el análisis de Paula Chaves, especialista de HFM consultada por Bloomberg Línea, “los resultados de estas empresas no solo reflejan la salud de los mercados, sino que anticipan tendencias globales y revelan tensiones más profundas sobre el papel que América Latina juega en la economía mundial”.
