¿Dónde atenderán a los pacientes? Metrosalud explica el cierre temporal de la sede Estadio de Medellín

Metrosalud aseguró que los usuarios adscritos al Centro de Salud Estadio continuarán recibiendo atención médica sin interrupciones durante el cierre temporal de la sede, una medida adoptada debido a las obras de renovación y modernización que se ejecutan en el complejo deportivo Atanasio Girardot.

La gerente de Metrosalud, Adriana Velásquez, explicó que, desde el 25 de septiembre de 2025, la entidad viene adelantando desde hace varios meses un proceso de planificación para la redistribución de los servicios en aras de garantizar la continuidad de los servicios y minimizar las afectaciones para los pacientes que habitualmente acudían a este centro asistencial.

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”Cada uno de nuestros usuarios es una historia de vida, es parte de nuestra familia. La modernización del Estadio nos ha retado a planificar una atención en cada una de las otras sedes de estos usuarios”, señaló la directiva.

Según la entidad, antes del traslado se realizaron reuniones y espacios de diálogo con las comunidades para socializar los cambios y resolver inquietudes relacionadas con la atención médica, odontológica y de enfermería.

El Centro de Salud Estadio tenía 6.095 usuarios en septiembre de 2025. Para mayo de 206, pasó a 5.260 con un promedio general de atención mensual de entre 529 y 759 personas en los diferentes servicios médicos.

Esos más de 5 mil afiliados podrán seguir recibiendo atención en los centros de salud Santa Rosa de Lima, ubicado en el barrio homónimo de la comuna La América, en la dirección carrera 86 # 49 DD 31; el de Robledo, en calle 75 # 75 – 29; y la Unidad Hospitalaria Castilla en la comuna 5, en la dirección de la carrera 65 # 98 - 115.

Velásquez aseguró que el personal asistencial de las sedes receptoras está preparado para atender a los pacientes que eran usuarios del centro de salud Estadio. “Las enfermeras, odontólogos y médicos de cada una de estas sedes están dispuestos a recibirlos y a seguir continuando con una atención digna, cercana y con un profundo sentido humano”, afirmó.

Los usuarios serán distribuidos entre diferentes puntos de la red pública hospitalaria de Medellín, donde continuarán sus controles médicos, programas de promoción y prevención, consultas generales y demás servicios que venían recibiendo en la sede que será intervenida.

Metrosalud reiteró que la reubicación es una medida temporal y que el objetivo es garantizar que ninguna persona vea afectado su acceso a los servicios de salud mientras avanzan las obras de infraestructura contempladas para el principal escenario deportivo de la ciudad.

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