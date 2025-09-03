Dólar en Colombia cerró por debajo de los $4.000, ¿qué precio podría alcanzar a final de año?

La renovada presión sobre los mercados de deuda, con los costos de los préstamos británicos a 30 años subiendo a sus niveles más altos desde 1998, se extendió a los mercados de divisas, mientras que el oro alcanzó nuevos máximos históricos.
En Colombia, la negociación de la tasa de cambio del dólar cerró la jornada a la baja en $4.002,83, lo que representó una caída de $13,9 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, certificada en $4.016,94. Además, la divisa al cierre de la jornada registró un precio mínimo de $3.984 y un máximo de $4.011,9, con 1.666 operaciones por un monto de US$1.028 millones.
La última vez que se registró un precio cercano a la apertura de hoy fue el 7 de julio de este año, que cerró en $3.974.
Vassili Serebriakov, especialista de divisas de UBS en Nueva York, afirmó: “Los acontecimientos negativos fuera de Estados Unidos son probablemente los que están impulsando el mercado hoy, en términos de fortaleza del dólar”.