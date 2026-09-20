Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

En el asiento del medio y en clase económica: así viajó el vicepresidente a la Asamblea de la ONU

José Manuel Restrepo tomó un vuelo comercial de la aerolínea Avianca para ir de Bogotá a Nueva York, Estados Unidos. Se ubicó en un asiento de la clase económica.

  • El vicepresidente José Manuel Restrepo abordó un vuelo comercial de la aerolínea Avianca y se ubicó en uno de los asientos regulares para viajar hacia Nueva York, Estados Unidos. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ Y TOMADA DE VIDEO
    El vicepresidente José Manuel Restrepo abordó un vuelo comercial de la aerolínea Avianca y se ubicó en uno de los asientos regulares para viajar hacia Nueva York, Estados Unidos. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ Y TOMADA DE VIDEO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 18 minutos
bookmark

Lejos de ser ostentoso para sus viajes gubernamentales, el vicepresidente José Manuel Restrepo tomó un vuelo comercial para cumplir su agenda dentro de la Asamblea de la ONU, que se hará en Nueva York, Estados Unidos. Lo particular de este viaje es que no se ubicó en un asiento de primera clase, como acostumbran las personalidades diplomáticas.

En el vuelo que realizó el vicepresidente este domingo, entre el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, y el de Nueva York, se ubicó en uno de los asientos que otorga la aerolínea de manera aleatoria para sus viajeros. Restrepo terminó ubicado en uno de los puestos del centro de la aeronave.

Mientras hacía el vuelo, uno de los viajeros lo captó como venía trabajando en su silla, haciendo uso de la mesa destinada para estas labores, como si se tratara de cualquier oficinista y no de una personalidad del rango político que ostenta.

Entérese: José Manuel Restrepo representará a Colombia ante la ONU

En ese puesto, Restrepo estuvo las 5 horas y 45 minutos que dura el vuelo entre ambas ciudades concentrado en la preparación de su participación en esta asamblea, que se realizará desde este martes 22 de septiembre y hasta el lunes 28 del mismo mes.

Restrepo irá en representación del presidente Abelardo de la Espriella en un evento en el que se espera contar con la presencia de 130 jefes de Estado de Gobierno y en la que se tratarán diversos temas del orden mundial.

Le puede interesar: Mauricio Gaona debuta ante la ONU y fija posición sobre Irán: “Sin reglas no hay seguridad”

“Por orden del presidente Abelardo de la Espriella estaremos representándolo ante las Naciones Unidas, pero también, en una agenda de inversión y cooperación internacional. Será una semana de mucho trabajo para seguir construyendo no solo la Misión Crecer sino la Patria Milagro”, dijo el vicepresidente.

La participación del vicepresidente, que será este jueves, estará enfocada en leer un discurso preparado por el Gobierno Nacional, al tiempo que buscará hacer gestiones para movilizar el capital extranjero y la inversión multilateral para fortalecer la economía colombiana.

En temas generales, los puntos más destacados que se hablarán está la situación en Palestina, la guerra Rusia-Ucrania, la seguridad en Medio Oriente, la crisis climática, la preparación ante futuras pandemias y la gobernanza de la Inteligencia Artificial.

Preguntas frecuentes

¿Cómo viajó José Manuel Restrepo a Nueva York para la Asamblea de la ONU?
El vicepresidente José Manuel Restrepo viajó en un vuelo comercial desde el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, hasta Nueva York, en lugar de utilizar un vuelo oficial o un asiento de primera clase.
¿En qué asiento viajó el vicepresidente José Manuel Restrepo?
Restrepo ocupó un asiento ubicado en la parte central de la aeronave, asignado de manera aleatoria por la aerolínea según el relato del artículo.
¿Cuánto dura el vuelo entre Bogotá y Nueva York que tomó Restrepo?
El vuelo entre Bogotá y Nueva York tuvo una duración aproximada de 5 horas y 45 minutos, tiempo durante el cual el vicepresidente trabajó en la preparación de su agenda.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos