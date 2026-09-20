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En vivo | Colombia (0) - Nigeria (0), arranca el segundo tiempo, no hay cambios en los equipos en el duelo por cuartos de final del Mundial

Con las bajas de Maithé López por lesión y Lina Arboleda por suspensión, la Selección busca el paso a los cuatro mejores. Ya están en semifinal Italia y España.

  • María Torres se ha consolidado como titular en la zona defensiva de Colombia en el Mundial Sub 20 que se disputa en el Mundial de Polonia. FOTO CORTESÍA FCF
    María Torres se ha consolidado como titular en la zona defensiva de Colombia en el Mundial Sub 20 que se disputa en el Mundial de Polonia. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 56 minutos
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La Selección Colombia está lista para el duelo ante Nigeria, por el paso a la semifinal del Mundial Sub 20 femenino que se disputa en Polonia.

El técnico Carlos Paniagua definió el grupo de titulares para el duelo ante Nigeria con Luisa Agudelo; María Torres, Fernanda Viáfara, Mercedes Martínez, Samantha Rodríguez; Juana Ortegón, Isabella Weinner, Sintia Cabezas, Mariana Silva; Isabella Díaz y Valerín Loboa.

Nigeria forma con un 4-4-2; Nigeria va con Christiana Uzoma; Onyedikachi Ekezie, Jumai Adebayo, Tumininu Adeshina, Favorece a Nkwocha, Kafayat Mafisere, Tosin Rafiu, Rebecca Adegbemile, Reina José, Ramotalahi Kareem y Seimeyeha Janet Akekoromowei.

Colombia busca el paso a la semifinal para igualar la mejor actuación que ha tenido esta categoría, ya que en Alemania 2010 se avanzó hasta esa fase, en la que fue eliminada por Nigeria.

La Selección viene de eliminar al anfitrión en un duelo complicado en el que solo en los minutos finales pudo marcar el gol de la victoria. El encuentro se jugará en el estadio Miejski LKS de Lodz y será transmitido en directo por Caracol, RCN y Directv.

En semifinal ya están clasificados las selecciones de Italia y España que disputarán el duelo el miércoles 23 de septiembre.

La otra llave se definirá con los clasificados de los duelos Colombia-Nigeria y Corea del Norte-Canadá.

Siga acá el minuto a minuto

Arranca el segundo tiempo, las dos selecciones no tienen cambios para la segunda parte.

Termina el primer tiempo, el marcador no se mueve en el estadio Miejski LKS de Lodz, las mejores opciones han sido para las nigerianas, en dos acciones que ha salvado la arquera colombiana Luisa Agudelo.

La aproximación más clara de Colombia fue a través de Valerín Loboa que pelea en solitario con las espigadas y fuertes centrales de Nigeria.

La arbitra italiana María Sole Ferrieri es permisiva con las nigerianas que con su potencia física, son fuertes y van duro al choque con las colombianas.

Minuto 38: Otra salvada de Luisa Agudelo, esta vez con un remate de media distancia de Ramotalahi Kareem que la arquera cafetera logró sacar con mano cambiada al tiro de esquina.

Minuto 19: La arquera Luisa Agudelo salva a Colombia. Nigeria llegó con peligro sobre el arco de la cafetera con un remate potente de Seimeyeha Janet Akekoromowei, que alcanzó a desviar la arquera tricolor al tiro de esquina.

Minuto 15: Valerín Loboa aguanta la férrea marca de las nigerianas. Rebecca Adegbemile recibe tarjeta amarilla por golpear a Valerín sin balón.

Minuto 13: Gran acción colectiva de Colombia y por poco y Valerín Loboa de cabeza logra abrir el marcador. La Selección ya ha logrado llegar con peligro sobre el arco de Nigeria.

En los primeros minutos del compromiso, Colombia trata de contener a las espigadas nigerianas que son fuertes y tienen buen manejo de balón.

Arranca el compromiso entre Colombia y Nigeria, por el paso a la semifinal del Mundial Sub 20 en Polonia.

La Selección ya se encuentra en el estadio Miejski LKS de Lodz terminando con el tiempo de calentamiento para salir a los actos protocolarios.

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