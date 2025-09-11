El concierto histórico del Vaticano, con Karol G, se podrá ver en vivo desde Colombia

Con las actuaciones en vivo de Pharrell Williams con el coro góspel Voices of Fire, el maestro Andrea Bocelli, la artista colombiana Karol G, John Legend, Clipse, Teddy Swims, Jelly Roll, Angélique Kidjo, Jennifer Hudson y BamBam, este sábado se realizará el Grace for the World.

En contexto: Karol G cantará en el Vaticano junto a Pharrell Williams y Andrea Bocelli

Se trata del concierto histórico desde Ciudad del Vaticano, codirigido por Pharrell Williams y Andrea Bocelli, siendo de aquellos conciertos que solo se dan una vez por generación, se llevará a cabo por primera vez en la historia en la Plaza de San Pedro.

Con el apoyo del Vaticano, el evento da cierre al tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana y a la celebración del Año Jubilar 2025.

“La noche del 13 de septiembre, la fraternidad será la protagonista, expresada a través del lenguaje universal de la música y las historias de quienes han hecho de ella una elección de vida –dijo el cardenal Mauro Gambetti, O.F.M.– Se propondrán palabras y acciones concretas para llevarlas a nuestras comunidades, de modo que la fraternidad no permanezca como una simple idea, sino que se convierta en una elección que transforme la realidad”.

“Este es un momento cultural poco común en el que el mundo se detiene y se conecta colectivamente. Es un mensaje de unidad y gracia para toda la humanidad”, dijo Pharrell Williams.