En vivo | DIM definió sus titulares para el duelo contra La Equidad en el Atanasio Girardot

Independiente Medellín recibe en el Atanasio a La Equidad por la octava fecha de la Liga Betplya-2, con varias novedades, como el regreso del delantero Brayan León y la posibilidad del debut, en casa, de Jarlan Barrera.

Los orientados por Alejandro Restrepo registran cuatro victorias en línea, dos en casa y dos por fuera del Atanasio y por ello, se espera que el duelo de este sábado sea un nuevo triunfo del Poderoso.

Los elegidos por Restrepo son Éder Chaux; Léyser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño, Francisco Chaverra; Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Esneyder Mena, Léider Berrío, Jarlan Barrera; Francisco Fydriszewski y Brayan León.