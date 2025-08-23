x

En vivo | DIM definió sus titulares para el duelo contra La Equidad en el Atanasio Girardot

El rojo aparece en la cuarta casilla con 13 puntos; mientras que los aseguradores son décimos con 9.

  • Los delanteros rojos Brayan León y Francisco Fydriszewski lideran la tabla de goleadores del DIM en la presente Liga.FOTO CAMILO SUÁREZ
    Los delanteros rojos Brayan León y Francisco Fydriszewski lideran la tabla de goleadores del DIM en la presente Liga.FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 29 minutos
Independiente Medellín recibe en el Atanasio a La Equidad por la octava fecha de la Liga Betplya-2, con varias novedades, como el regreso del delantero Brayan León y la posibilidad del debut, en casa, de Jarlan Barrera.

Los orientados por Alejandro Restrepo registran cuatro victorias en línea, dos en casa y dos por fuera del Atanasio y por ello, se espera que el duelo de este sábado sea un nuevo triunfo del Poderoso.

Los elegidos por Restrepo son Éder Chaux; Léyser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño, Francisco Chaverra; Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Esneyder Mena, Léider Berrío, Jarlan Barrera; Francisco Fydriszewski y Brayan León.

