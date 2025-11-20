En vivo | Siga la elección de Miss Universo 2025: ¡Colombia está entre las 30 semifinalistas!

La representante de Colombia es la paisa Vanessa Pulgarín, quien ha desatado muchísimos comentarios de los “misólogos” o expertos en este tipo de eventos por su belleza y carisma en la pasarela. Recordemos la amplia experiencia de Vanessa, quien en 2017 fue la Señorita Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza en Cartagena, quedando como primera princesa.

Colombia, en el top 30

Esa experiencia ya dio sus primeros resultados, pues la representante colombiana fue llamada en el primer grupo de participantes que hace parte del top 30 del certamen. Además de Colombia, también fueron seleccionadas: India, Guadalupe, China, Tailandia, República Dominicana, Brasil, Rwanda, Costa de Marfil, Países Bajos, Cuba, Bangladesh, Japón, Puerto Rico y Estados Unidos. En el segundo grupo fueron llamadas las representantes de México, Filipinas, Simbabwe, Costa Rica, Malta, Chile, Canadá, Miss Universe Latina, Croacia, Venezuela, Guatemala, Palestina, Nicaragua, Francia y Paraguay, esta última elegida por el público.

Detalles de la ceremonia de Miss Universo

La gala se realiza en el Impact Arena de Bangkok, un recinto con capacidad para cerca de 12.000 espectadores. Esta será una ceremonia larga. Tras la elección de las semifinalistas que se destacaron por su desempeño en las competencias preliminares de traje de baño, vestido de gala y traje típico nacional, las 30 volverán a desfilar en traje de baño.

Tras esa pasarela, se seleccionará solo un grupo que avanzará a la siguiente fase que será el desfile en traje de gala. De ahí se definirán 5 finalistas que llegarán al momento clave de la noche: las preguntas del jurado para definir así quien será la nueva Miss Universo.