En vivo | Siga la elección de Miss Universo 2025: ¡Colombia está entre las 30 semifinalistas!

Comienza la cuenta regresiva para saber quién será la sucesora de la danesa Victoria Kjær Theilvig quien fue coronada el año pasado como la Miss Universo 2024.
Tras un reinado lleno de polémicas y que ha generado cuestionamientos de gran parte de la sociedad sobre la relevancia, en pleno siglo XXI, de que todavía se realicen reinados de belleza, hoy llega a su fin el que puede considerarse el Miss Universo más lleno de escándalos en la historia del certamen.
La elección y coronación de Miss Universo 2025 se ve a través de los canales oficiales de Miss Universe, su página oficial y su canal de Youtube. Pero además en Colombia por el Canal RCN con la presentación de Juliana Habib y Sebastián González y también los televidentes de América Latina podrán disfrutar del certamen en vivo a través de la señal de cable de Telemundo Internacional, confirmaron desde este canal.