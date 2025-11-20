x

En vivo | Siga la elección de Miss Universo 2025: ¡Colombia está entre las 30 semifinalistas!

A las 8:00 de la mañana del viernes 21 de noviembre en Tailandia, 8:00 de la noche del jueves en Colombia, se dio inicio a la edición número 74 de Miss Universo.

  • Vanessa Pulgarín, la representante de Colombia en Miss Universo 2025. FOTO: Tomada de Instagram @missuniverse
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 1 hora
bookmark

Comienza la cuenta regresiva para saber quién será la sucesora de la danesa Victoria Kjær Theilvig quien fue coronada el año pasado como la Miss Universo 2024.

Tras un reinado lleno de polémicas y que ha generado cuestionamientos de gran parte de la sociedad sobre la relevancia, en pleno siglo XXI, de que todavía se realicen reinados de belleza, hoy llega a su fin el que puede considerarse el Miss Universo más lleno de escándalos en la historia del certamen.

Puede leer: Polémica en Miss Universo: candidata de México fue agredida verbalmente por alto directivo del certamen

La elección y coronación de Miss Universo 2025 se ve a través de los canales oficiales de Miss Universe, su página oficial y su canal de Youtube. Pero además en Colombia por el Canal RCN con la presentación de Juliana Habib y Sebastián González y también los televidentes de América Latina podrán disfrutar del certamen en vivo a través de la señal de cable de Telemundo Internacional, confirmaron desde este canal.

La representante de Colombia es la paisa Vanessa Pulgarín, quien ha desatado muchísimos comentarios de los “misólogos” o expertos en este tipo de eventos por su belleza y carisma en la pasarela. Recordemos la amplia experiencia de Vanessa, quien en 2017 fue la Señorita Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza en Cartagena, quedando como primera princesa.

Colombia, en el top 30

Esa experiencia ya dio sus primeros resultados, pues la representante colombiana fue llamada en el primer grupo de participantes que hace parte del top 30 del certamen.

Además de Colombia, también fueron seleccionadas: India, Guadalupe, China, Tailandia, República Dominicana, Brasil, Rwanda, Costa de Marfil, Países Bajos, Cuba, Bangladesh, Japón, Puerto Rico y Estados Unidos.

En el segundo grupo fueron llamadas las representantes de México, Filipinas, Simbabwe, Costa Rica, Malta, Chile, Canadá, Miss Universe Latina, Croacia, Venezuela, Guatemala, Palestina, Nicaragua, Francia y Paraguay, esta última elegida por el público.

Detalles de la ceremonia de Miss Universo

La gala se realiza en el Impact Arena de Bangkok, un recinto con capacidad para cerca de 12.000 espectadores.

Esta será una ceremonia larga. Tras la elección de las semifinalistas que se destacaron por su desempeño en las competencias preliminares de traje de baño, vestido de gala y traje típico nacional, las 30 volverán a desfilar en traje de baño.

Tras esa pasarela, se seleccionará solo un grupo que avanzará a la siguiente fase que será el desfile en traje de gala. De ahí se definirán 5 finalistas que llegarán al momento clave de la noche: las preguntas del jurado para definir así quien será la nueva Miss Universo.

Noticia en desarrollo...

