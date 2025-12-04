En vivo | Nacional y DIM se juegan su última carta para llegar a la final de la Liga; estos son los titulares

Todos los clásicos paisas son especiales. Sin embargo, el de este jueves, por la quinta fecha de los cuadrangulares, tendrá un “picante” especial. Atlético Nacional, que oficia de local, tiene aún opciones de clasificar a la final del Clausura.

Los verdes, que reciben al DIM a partir de las 6:30 p.m., tienen la obligación de ganar para seguir vivos en el torneo. Sin embargo, no depende de sí mismos. Si logran una victoria, tendrán que esperar hasta la última fecha, cuando visitan al América de Cali en el Pascual Guerrero, para saber si entran o no a la final, pero dependerían del resultado que logre Junior contra el Medellín en el Atanasio.