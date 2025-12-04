x

En vivo | Nacional y DIM se juegan su última carta para llegar a la final de la Liga; estos son los titulares

El cuadro verde suma cinco puntos en el Grupo A de los cuadrangulares. Entre tanto, el Medellín solo tiene dos.

  • El delantero de Atlético Nacional, Alfredo Morenos, es uno de los referentes de ataque del cuadro verde. El atacante argentino Francisco Fydriszewski es el goleador de la Liga. Foto: Camilo Suárez
Brandon Martínez González
Deportes

hace 9 minutos
Todos los clásicos paisas son especiales. Sin embargo, el de este jueves, por la quinta fecha de los cuadrangulares, tendrá un “picante” especial. Atlético Nacional, que oficia de local, tiene aún opciones de clasificar a la final del Clausura.

Los verdes, que reciben al DIM a partir de las 6:30 p.m., tienen la obligación de ganar para seguir vivos en el torneo. Sin embargo, no depende de sí mismos. Si logran una victoria, tendrán que esperar hasta la última fecha, cuando visitan al América de Cali en el Pascual Guerrero, para saber si entran o no a la final, pero dependerían del resultado que logre Junior contra el Medellín en el Atanasio.

Sin embargo, El Poderoso también necesita quedarse con el triunfo. El cuadro dirigido por Alejandro Restrepo depende de un milagro para pasar a la final (ganar los dos encuentros que tiene y esperar que Junior no haga más puntos y América solo sume tres para que todos queden con 8 unidades), también necesita una victoria para mantener su buena ubicación en la reclasificación.

En el duelo de este jueves, seguro habrá mucha tensión por todo lo que hay en juego entre ambos elencos. En caso de que haya un empate entre Nacional y Medellín, y Junior gane en el Metropolitano de Barranquilla, los equipos antioqueños se quedarían sin opción para clasificar a la final.

Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Estos son los titulares de Nacional:

David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Mateus Uribe; Marino Hinestroza, Juan Manuel Rengifo, Marlos Moreno; Alfredo Morelos

Estos son los titulares del DIM:

Washington Aguerre; Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, Fainer Torijano, Daniel Londoño; Juan David Arizala, Léider Berrío, Jaime Alvarado, Baldomero Perlaza; Brayan León, Francisco Fydriszewski.

