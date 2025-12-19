En vivo | ¿Nicolás Petro irá a prisión? Juzgado se pronuncia en caso de presunta corrupción

Un juzgado de Barranquilla define este viernes si acoge o no la solicitud de la Fiscalía de imponer la medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro.

El proceso tiene que ver con hechos de presunta corrupción en contratación en el Atlántico, departamento del que Petro Burgos fue diputado entre 2020 y 2023. Previamente, la Fiscalía le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio.