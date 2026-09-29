120 cantantes de tres países ofrecerán un concierto en El Águila Descalza

Más de 120 voces de Colombia, Costa Rica y México compartirán escenario este 30 de septiembre en el Teatro Prado del Águila Descalza, en Medellín, durante el Encuentro Coral Ad Astra. El concierto comenzará a las 7:00 p. m. y contará también con la participación del cantautor Alejo García.
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El encuentro reunirá en Medellín a Voces Oscuras de Medellín, con 43 integrantes y bajo la dirección de Ana Milena Bustamante; el Ensamble Vocal Oropéndola, con 25 integrantes y dirigido por Claudia Londoño; el Estudio Coral Armentum, de Costa Rica, con 35 integrantes y la dirección de Albin Delgado Torres, y Coral Metsi-Dehu, de México, conformado por 18 integrantes y dirigido por Fermín Rivera Guerra.