Colombia abre nueva ronda de energía eólica en búsqueda de inversionistas chinos, ¿habrá reglas claras?

El Gobierno volvió a acelerar la búsqueda de inversionistas de energía renovable para Colombia, esta vez para la eólica.
En el IX Diálogo China–Colombia, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó que se abrirá una nueva ronda de energía eólica, invitó directamente a las empresas chinas a participar y aseguró que el país ya dio los pasos regulatorios necesarios para despejar el camino a más proyectos.
El ministro reveló que el Ejecutivo tomó decisiones estructurales para liberar capacidad eléctrica que estaba en manos de “proyectos de papel” y que nunca despegaron.
Con esa depuración, explicó, ahora sí se puede abrir espacio real para que la nueva generación renovable entre al sistema.
“Cuando llegamos, Colombia tenía apenas un 1% de energías limpias. Hoy estamos en el 15% y esperamos cerrar en 20%. Cumplimos la meta del Plan Nacional de Desarrollo y abrimos el camino para que aún más proyectos entren al sistema”, afirmó Palma.
Entérese: Ecopetrol dio un paso atrás en la transición energética: ¿por qué se bajó de la Ronda Eólica Costa Afuera?