Enrique y Meghan regresan al Reino Unido seis años después de dejar la Casa Real: vuelven sin funciones oficiales

El príncipe Enrique y Meghan, duques de Sussex, llegaron este miércoles 26 de agosto al Reino Unido junto con sus hijos, Archie y Lilibet, seis años después de abandonar sus funciones como miembros activos de la familia real.
La pareja aterrizó en un avión privado en el aeropuerto de Birmingham, en el centro de Inglaterra, y prevé instalarse durante un periodo en una residencia privada fuera de Londres, según informaron medios británicos.
El regreso responde a la decisión de la pareja de trasladarse temporalmente con sus hijos, quienes ya fueron matriculados en un colegio británico para el inicio del curso escolar en septiembre.