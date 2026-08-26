Enrique y Meghan regresan al Reino Unido seis años después de dejar la Casa Real: vuelven sin funciones oficiales

El príncipe Enrique y Meghan, duques de Sussex, llegaron este miércoles 26 de agosto al Reino Unido junto con sus hijos, Archie y Lilibet, seis años después de abandonar sus funciones como miembros activos de la familia real. La pareja aterrizó en un avión privado en el aeropuerto de Birmingham, en el centro de Inglaterra, y prevé instalarse durante un periodo en una residencia privada fuera de Londres, según informaron medios británicos. El regreso responde a la decisión de la pareja de trasladarse temporalmente con sus hijos, quienes ya fueron matriculados en un colegio británico para el inicio del curso escolar en septiembre.

Regreso al Reino Unido y escolarización de sus hijos

Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, fueron inscritos en un colegio cuya ubicación no ha sido divulgada por motivos de seguridad. Según informaciones difundidas por medios británicos y estadounidenses, se trataría de un centro privado. La pareja habría elegido una vivienda privada alejada de las residencias oficiales de la monarquía. Algunas informaciones sitúan el inmueble en las afueras de Londres, mientras que otras apuntan a una zona de los Cotswolds. Enrique y Meghan conservarían además su residencia de Montecito, California, y una vivienda en Portugal. Los duques también viajaron al Reino Unido con sus dos perras, Mia y Paula, de acuerdo con informaciones publicadas por The Telegraph. El regreso se produce después de una visita privada realizada por la pareja en julio. Durante ese viaje se reunieron con el rey Carlos III en Highgrove, su residencia de campo en Gloucestershire. Fue el primer encuentro entre Carlos y sus nietos Archie y Lilibet en cuatro años. Enrique también visitó junto con su familia Althorp, la residencia de su tío materno, Charles Spencer, donde se encuentra enterrada Diana de Gales. Según las informaciones difundidas entonces, Enrique y Meghan no comunicaron al monarca sus planes inmediatos de regresar a vivir al Reino Unido.

Sin funciones oficiales dentro de la familia real

El regreso no supone la recuperación de las funciones oficiales que la pareja abandonó. Enrique y Meghan dejaron de ejercer como miembros activos de la familia real en 2020 y, posteriormente, establecieron su vida en California. En enero de ese año anunciaron su intención de apartarse de las funciones de primera línea para desarrollar actividades que les permitieran obtener ingresos propios en Estados Unidos, aunque inicialmente plantearon mantener una relación de apoyo con la monarquía. Tras una reunión familiar convocada por la entonces reina Isabel II en Sandringham, se determinó que los Sussex no podían conservar un papel parcialmente vinculado a la institución. La salida quedó consolidada en 2021, cuando Isabel II retiró a Enrique sus títulos militares y patronazgos reales. El rey Carlos III fue informado de los planes de regreso, según la agencia Press Association. De acuerdo con esa información, el monarca “agradece la oportunidad de ver más a la familia en el ámbito personal”, aunque no se prevén modificaciones en el estatus de los duques, que continuarán sin desempeñar funciones oficiales. No estaba claro si el príncipe Guillermo y su esposa, Catherine, habían sido informados del regreso. La relación entre los hermanos permanece distanciada y, según informaciones de prensa, ambos dejaron de mantener contacto habitual.

Seguridad y tensiones con la prensa y la familia real

La seguridad ha sido un asunto central para Enrique tras perder una disputa judicial sobre la protección policial de su familia. “Me resulta imposible llevar a mi familia de regreso al Reino Unido de forma segura”, afirmó. El Ministerio del Interior respondió que el sistema es “riguroso y proporcionado” y que las decisiones corresponden a un comité con representantes del Gobierno, la Policía Metropolitana y la Casa Real. Las tensiones con la familia real aumentaron tras la entrevista con Oprah Winfrey en 2021, en la que la pareja denunció un comentario sobre el tono de piel de Archie antes de su nacimiento y Meghan relató un conflicto con Catherine durante los preparativos de su boda. Isabel II respondió que los asuntos serían tratados en privado y señaló que “algunos recuerdos pueden diferir”. Las acusaciones continuaron en el documental de Netflix y en las memorias Spare, donde Enrique afirmó que Guillermo lo agredió durante una discusión relacionada con Meghan y calificó a Camila de “peligrosa” por su relación con la prensa. El enfrentamiento de Enrique con los medios también llegó a los tribunales. En el caso contra The Sun, el acuerdo incluyó una “disculpa plena e inequívoca” por la “grave intromisión” en su vida privada y en la de Diana, además de referencias a “actividades ilegales”.

El vínculo con Diana y Charles Spencer

El regreso de Enrique y Meghan coincide con el anuncio de Charles Spencer sobre la publicación de un libro dedicado a su hermana Diana. Swan Song: Diana, My Sister (“Canto del cisne: Diana, mi hermana”) llegará a las librerías del Reino Unido y otros países el 22 de septiembre y será traducido a 12 idiomas. “Con el 30.º aniversario de la trágica muerte de Diana en el horizonte, una vez más me han inundado con solicitudes de entrevistas sobre mi hermana”, afirmó Spencer. “Esto me ha convencido de poner por escrito mis propios pensamientos y recuerdos, de una vez por todas”, señaló, y añadió que muchas opiniones están “basadas en falsedades que, con el paso del tiempo, han terminado siendo aceptadas como ciertas”. Spencer, de 62 años, mantiene una relación con sus sobrinos. Enrique, Meghan y sus hijos visitaron Althorp a comienzos de julio, durante el viaje en el que también se reunieron con Carlos III. Diana murió en un accidente automovilístico en París en 1997 mientras viajaba en un vehículo que intentaba alejarse de los fotógrafos. Enrique ha responsabilizado en distintas ocasiones a los medios de comunicación por la presión ejercida sobre su madre. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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