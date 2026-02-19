“La Paz Total se volvió el aliciente para que las bandas delincan en todo Antioquia”: secretario de Seguridad de Antioquia

A escasas semanas de las elecciones legislativas, varias regiones de Antioquia están en máxima alerta por las presiones que grupos como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc podrían ejercer sobre la población civil. Así lo advierte el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, quien señaló que las autoridades emprendieron una cruzada para garantizar la seguridad de esa jornada.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el funcionario pasó revista a la situación de orden público del departamento.
Entre los temas que más le preocupan está el bajo nivel de esclarecimiento de los homicidios, que, pese no tener todavía datos exactos por parte de la Fiscalía, califica como “sumamente bajo” y como un aliciente para que los violentos sigan delinquiendo.
Martínez cuestionó la gestión de seguridad del Gobierno Nacional, al que le reprochó su desfinanciamiento de la Fuerza Pública en el departamento –cuya dotación tuvo que echarse al hombro la Gobernación– y su política de Paz Total, a su juicio principal responsable de que los armados se hayan empoderado en muchos municipios.
De igual forma, el funcionario entregó detalles sobre la crisis de orden público que atraviesa el Oriente, por cuenta de una guerra entre El Mesa y el Clan del Golfo.