“EPM puede llegar a aportar el 42% de la energía del país”: gerente John Maya

Colombia está en riesgo de un apagón. En un horizonte de cinco años, el déficit energía en firme que se viene acumulando durante los últimos años tiene al país en un escenario adverso.
Como uno de los pesos pesados en el mercado energético, EPM está liderando una ofensiva en varios frentes para alejar al país del fantasma de un racionamiento. La estrategia no solo comprende un reciente programa con el que la compañía busca aportar 2.100 megavatios nuevos al sistema antes de 2030, sino una apuesta para rescatar el mercado de la Costa Caribe, que hoy tiene en vilo a los generadores.