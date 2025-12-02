No va ni una semana y EPM ya alertó por robos del alumbrado navideño en Medellín

Pasaron tan solo cinco días del encendido oficial de los alumbrados navideños en Medellín y EPM ya reportó una serie de robos y actos de vandalismo que han afectado varias de las instalaciones luminosas distribuidas por la ciudad. La entidad rechazó lo sucedido no solo por los daños económicos, sino porque compromete la seguridad y altera el funcionamiento de una de las tradiciones más emblemáticas de Medellín.
EPM informó que en los primeros días se han registrado robos de cable dúplex, elemento fundamental para la conexión eléctrica de las 25.000 figuras luminosas que hay en la ciudad.
Entre los casos más graves están los robos reportados en el Árbol de Navidad de la Plaza Botero, figura gemela del que hay en el Paseo del Río, una obra de arte tejida a mano por las artesanas madres cabeza de hogar, donde los vándalos se robaron 65 metros de cable dúplex.