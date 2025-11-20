Dianarama: La traición de la princesa Diana, el libro que reaviva el debate sobre las revelaciones de Lady Di

Un récord de 22,8 millones de personas vio la entrevista el 20 de noviembre de 1995, en la que Diana admitió públicamente haber cometido adulterio y afirmó que en su matrimonio había “tres personas”: ella, Carlos y su amante de larga data Camilla Parker Bowles.

En su momento el programa fue considerado un gran triunfo periodístico para el reportero Martin Bashir y para la BBC, pero posteriormente se vino abajo cuando salió a la luz que el periodista había falsificado documentos para conseguir la entrevista.

Penguin Books indicó que el libro, escrito por el experiodista de la BBC Andy Webb, revela “la verdadera magnitud del engaño que sufrió la princesa, así como el encubrimiento que siguió”. Para obtener la entrevista, Bashir mostró al hermano de Diana, Charles Spencer, extractos bancarios falsificados.

Estos tenían el objetivo de hacer creer que personas cercanas a Diana la estaban espiando. Bashir incluso “aseguró a Diana que su vida estaba en peligro”, explicó Webb en el programa Good Morning Britain, del canal comercial competidor de BBC, ITV.

Aunque el alcance del engaño quedó claro años después, Webb afirmó que la BBC se dio cuenta de que Bashir había cometido “tres cosas graves” cuatro meses después de la emisión.

Descubrieron que había falsificado los documentos, se los había mostrado a Spencer y luego había mentido al respecto.

La publicación del libro llega después de una polémica por la edición engañosa de un documental sobre Donald Trump.

La BBC pagó indemnizaciones al exsecretario privado de Diana, Patrick Jephson, por la entrevista de 1995, así como un diseñador gráfico que denunció los métodos ilícitos utilizados.

Bashir posteriormente fue disculpó por su conducta, aunque mantuvo que esta “no tuvo absolutamente ninguna influencia en la decisión personal de la princesa de participar en la entrevista”. Un informe independiente encargado de la BBC y publicado en 2021 dejó al descubierto los métodos engañosos utilizados por Bashir.

Un portavoz de la BBC afirmó que la cadena aceptó “íntegramente” las conclusiones de ese informe y presentó “disculpas públicas”.