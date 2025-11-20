Un libro que rescata del olvido la historia de una masacre en Pueblorrico (Antioquia) obtuvo el Premio Simón Bolívar de Periodismo

Pasaron cinco años desde el momento en que el periodista Camilo Castañeda escuchó por primera vez la historia de la masacre ocurrida en la vereda La pica, de Pueblorrico (Antioquia) hasta cuando la investigación de campo llegó a las manos del público en el formato de un libro. El tiempo y la paciencia valieron la pena. Dicho trabajo de escritura -Los niños de La Pica (Sílaba, 2024)- fue laureado por el jurado de la modalidad libro periodístico de los Premios Simón Bolívar 2025.

El jurado resaltó la importancia del libro al rescatar del olvido la historia de seis niños asesinados por el Ejército en el 2000; además, ponderó la capacidad narrativa del autor para reconstruir la trama a partir de las voces de las familias; su persistencia en lugares donde se intentó ocultar el hecho. El veredicto subraya además el valor del libro como aporte al periodismo de memoria.

Castañeda le contó a EL COLOMBIANO que conoció la historia el 22 de noviembre de 2019, en un evento de la Comisión de la Verdad sobre crímenes contra niños, niñas y adolescentes, cuando escuchó el testimonio de Jorge Arboleda, sobreviviente que perdió a dos hermanos en la masacre. Ese relato fue el punto de partida para viajes repetidos a la zona y entrevistas con las familias de los asesinados. El periodista trabajó inicialmente en un artículo publicado en marzo de 2020 y luego continuó la investigación con recursos propios durante varios años; su último viaje de campo fue en febrero de 2024.