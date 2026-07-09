EPM alerta que posibles bloqueos en Antioquia pondrían en riesgo el 16% de la generación de energía del país

Empresas Públicas de Medellín (EPM) alertó sobre posibles acciones de bloqueo que podrían presentarse en los próximos días en las subregiones del Norte y Nordeste de Antioquia, una situación que pondría en riesgo la operación de cinco centrales hidroeléctricas estratégicas para el abastecimiento de energía del país. Según informó la compañía, a través de diferentes fuentes recibió señales sobre posibles bloqueos por parte de actores presentes en estos territorios. De concretarse estas acciones, podrían verse afectadas las centrales Porce II, Porce III, Guadalupe III, Guadalupe IV y Troneras. En conjunto, estas plantas cuentan con una capacidad instalada de 1.617 megavatios (MW), equivalente aproximadamente al 16% de la demanda energética nacional, lo que las convierte en infraestructura crítica para el sistema eléctrico colombiano. EPM explicó que las centrales Porce II (405 MW), Porce III (700 MW), Guadalupe III (270 MW), Guadalupe IV (202 MW) y Troneras (40 MW) representan un componente estratégico de su parque de generación de energía hidráulica, limpia y renovable. La empresa indicó que esta condición fue ratificada por el Ministerio de Minas y Energía en una comunicación enviada a EPM el pasado 30 de junio, en la que la cartera reiteró la necesidad de mantener una articulación permanente entre la empresa y las instituciones del Estado para proteger la infraestructura eléctrica nacional, al tratarse de un servicio público esencial.

Minería no autorizada aumenta los riesgos para la infraestructura

La compañía también advirtió que la presencia de actividades de minería no autorizada en predios de EPM y en las zonas de influencia de las centrales hidroeléctricas representa un riesgo adicional para la operación segura y continua de estas instalaciones. De acuerdo con la empresa, estas actividades han generado alteraciones hidráulicas en el cauce del río Porce y han incrementado los riesgos sobre infraestructura crítica como vías de acceso, presas, casas de máquinas, túneles de conducción de agua y estaciones de medición de niveles. Además, EPM señaló que estas condiciones aumentan la posibilidad de movimientos en masa y exponen a riesgos tanto a las comunidades ubicadas en las áreas de influencia como al personal operativo de las centrales y a las personas que realizan estas actividades mineras. La empresa advirtió que, si los bloqueos anunciados llegan a materializarse, se impediría el ingreso y tránsito del personal encargado de operar las centrales hidroeléctricas, afectando la continuidad de su funcionamiento. EPM destacó que esta situación cobra especial relevancia debido al contexto de alta exigencia que enfrenta actualmente el sistema energético nacional, asociado a los bajos aportes hídricos derivados de las condiciones del fenómeno de El Niño. En este escenario, sostuvo la empresa, resulta fundamental garantizar la operación permanente de toda la infraestructura de generación para contribuir a un abastecimiento confiable de energía en el país.

EPM pidió la intervención de las autoridades