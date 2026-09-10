EPM, primera empresa de servicios públicos del país certificada para volar drones

EPM anunció que se convirtió en la primera empresa de servicios públicos de Colombia en recibir la certificación de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) para operar drones.

Este hito se logra luego de que la compañía comenzara a incorporar esta tecnología de manera progresiva desde 2018. Actualmente cuenta con 22 drones y 56 pilotos acreditados.

Según detalló la empresa, los equipos son utilizados para revisar diferentes tipos de infraestructura, entre ellos redes eléctricas, subestaciones, centrales de generación, embalses, sistemas de acueducto y alcantarillado y plantas de tratamiento.

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Los drones también son empleados para hacer seguimiento a obras civiles, evaluar posibles riesgos, atender emergencias, tomar imágenes aéreas y elaborar modelos tridimensionales de terrenos e infraestructura.

Para EPM, uno de los principales beneficios de esta tecnología es que permite realizar inspecciones en lugares de difícil acceso, zonas de altura o espacios que pueden representar un riesgo para sus trabajadores. De esta manera, se reduce la necesidad de exponer a personas a determinadas condiciones peligrosas y se pueden obtener imágenes e información detallada en menos tiempo.