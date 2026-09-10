EPM, primera empresa de servicios públicos del país certificada para volar drones

EPM anunció que se convirtió en la primera empresa de servicios públicos de Colombia en recibir la certificación de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) para operar drones. Este hito se logra luego de que la compañía comenzara a incorporar esta tecnología de manera progresiva desde 2018. Actualmente cuenta con 22 drones y 56 pilotos acreditados. Según detalló la empresa, los equipos son utilizados para revisar diferentes tipos de infraestructura, entre ellos redes eléctricas, subestaciones, centrales de generación, embalses, sistemas de acueducto y alcantarillado y plantas de tratamiento. Lea también: Atención: vuelven los cortes de agua en Medellín; serán de 8 horas y en estas zonas Los drones también son empleados para hacer seguimiento a obras civiles, evaluar posibles riesgos, atender emergencias, tomar imágenes aéreas y elaborar modelos tridimensionales de terrenos e infraestructura. Para EPM, uno de los principales beneficios de esta tecnología es que permite realizar inspecciones en lugares de difícil acceso, zonas de altura o espacios que pueden representar un riesgo para sus trabajadores. De esta manera, se reduce la necesidad de exponer a personas a determinadas condiciones peligrosas y se pueden obtener imágenes e información detallada en menos tiempo. Además, esta tecnología también permite observar en tiempo real algunas condiciones climáticas. Esta última posibilidad ha cobrado especial relevancia ante las condiciones de sequía asociadas al fenómeno de El Niño. Lea también: Cambia la factura de luz: desde el 1 de septiembre arranca el ahorro de energía por El Niño Aunque la certificación de la Aerocivil se obtuvo en 2026, EPM comentó que empezó a utilizar drones en sus operaciones desde 2018. Sin embargo, para obtener la autorización, la empresa tuvo que demostrar que cuenta con pilotos capacitados, procedimientos de operación y medidas para reducir los riesgos asociados al uso de estas aeronaves. Los 56 pilotos que operan los drones debieron recibir formación en centros autorizados y aprobar una evaluación de la Aerocivil. También debieron capacitarse en temas como normas de aviación, meteorología, comunicaciones y manejo de riesgos. Además, debieron contar con las horas de vuelo requeridas. EPM dijo que con esta certificación de la Aerocivil, se consolida una ruta para que el uso de drones en los servicios públicos esté acompañado por formación, mantenimiento, trazabilidad, gestión de riesgos y criterios comunes de operación. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí. Bloque de Preguntas y Respuestas