Video | “El llanto de esta viuda resonará como un grito de guerra”, el conmovedor, pero duro mensaje de la esposa de Charlie Kirk

La viuda del activista estadounidense de derecha Charlie Kirk prometió el viernes continuar el trabajo de su esposo, en tanto las autoridades informaron que su presunto asesino se entregó a la policía un día y medio después del atentado.
“Lo tenemos”, dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una conferencia de prensa el viernes al identificar al sospechoso como Tyler Robinson, de 22 años, originario de este mismo estado.
La búsqueda del autor del disparo que mató al activista conservador cercano al presidente Donald Trump, avanzaba lentamente hasta que se publicaron las imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a un joven.
Según precisó Cox, el arresto se produjo gracias a la ayuda de la familia del presunto asesino.