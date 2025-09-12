Él es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk que fue capturado en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes el arresto de un hombre señalado del asesinar al activista Charlie Kirk, quien fue atacado en un debate con estudiantes de la Utah Valley University en la ciudad de Orem. “Alguien muy cercano a él lo entregó”, dijo el mandatario estadounidense en una entrevista con Fox News, agregando que el sospechoso fue convencido por “un hombre de fe” y acabó entregándose a las fuerzas del orden. Lea también: Presidente Donald Trump aseguró que ya fue capturado el asesino del activista de derecha Charlie Kirk “Lo condujeron a una comisaría y ahí se encuentra en estos momentos. Tenemos a la persona que creemos que estábamos buscando”, insistió Trump.

¿Quién es el presunto asesino de Charlie Kirk?

Al sospechoso de disparar a 180 metros de distancia contra Charlie Kirk lo identificaron como Tyler Robinson, un joven de 22 años con residencia en Utah que habría confesado el crimen a su propio padre, Matt Robinson, un veterano del Departamento del Sheriff del Condado de Washington.

El gobernador de Utah, Spencer James Cox, afirmó que Tyler- quien no estudia en la Utah Valley University- se mantuvo a través de plataformas en las que consideraba a Kirk como una persona “llena de odio”. La investigación de las autoridades sobre las comunicaciones entre el sospechoso y un compañero, las cuales fueron interpretadas por el gobernador, permitieron entender que Robinson iba a recoger un arma en un “lugar seguro”, la misma que tras el ataque fue localizada en una zona boscosa que se cree fue la ruta de escape del hombre.

“Cambió el clima político” en Estados Unidos

El asesinato de Charlie Kirk fue condenado por ambos lados del espectro político, en una rara muestra de consenso en la extremamente polarizada opinión pública estadounidense. Sin embargo, algunos mensajes confrontacionales proliferaron en las redes sociales. Kirk recibió el tiro justo cuando respondía preguntas de un joven sobre los tiroteos en Estados Unidos.